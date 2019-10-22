Trafik magandalığı moda oldu, yolu kapatıp eğleniyorlar





Ağır para cezaları trafik magandalarını durdurmuyor. Ana yolları trafiğe kapatarak halay çekenler, drift atanlar, durdukları araçta çalan müzikle dans edenler, havaya silah atanlar, işine - evine giden vatandaşların yolunu keserek dans eden tiplere sosyal medyadan galiz küfürler ağır hakaretler yükselmesine rağmen, magandaların umrunda bile değil. Sivil trafik ekipleri, bu tür olaylara adı karışan kişileri eninde sonunda bulup cezasını kesiyor, ancak magandalar bundan ders almadığı gibi tekrar tekrar aynı suçu işliyor. Dün İstanbul'un ana yollarında çekilen görüntüler binlerce kişinin magdur edildiğinin belgesidir. İşte o haberin ayrıntıları:



KADIKÖY VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE MAGANDA TERÖRÜ



İstanbul'da hafta sonu Küçükçekmece ve Kadıköy'de araçlarıyla yol kapatan iki farklı grup yol artasında eğlenip diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Magandaların konvoyu uzun araç kuyrukları oluşmasına sebep oldu



İlk görüntüler Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde kaydedildi. Araçlarıyla gelen bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra yüksek sesli müzik eşliğinde oynadı. Magandaların, 7 araçlık konvoy şeklinde yolu kapatma anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolu kapatan araçlardan inen kişilerin yüksek sesli müzik eşliğinde yol ortasında oynadıkları görülüyor.

Küçükçekmece'deki görüntülerin bir benzeri de Kadıköy'de yaşandı. Yol ortasında bıraktıkları araçlarından inen bir grup, yüksek sesle müzik eşliğinde göbek atıyor. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu da kameraya yansıyor.



BEYOĞLU'NDA DÜĞÜN KONVOYU TERÖRÜ

Beyoğlu’nda düğün için konvoy oluşturan motosikletli bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Bulvar üzerinde tek tekerlek üzerinde de metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşüren magandalar adeta terör estirdi. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde önceki gün saat 12.00 sıralarında motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, düğün için konvoy oluşturdu. Burada bir süre bekleyen grup ardından sokak arasından Piyalepaşa Bulvarına doğru hareket etmeye başladı. Her şey normal seyrinde devam ederken gruptaki motosiklet sürücüleri, gelin arabasının etrafını sararak yolu trafiğe kesti. İlçenin en işlek yolunu motosikletle kapatan magandalar ardından patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Motosikletli magandalar daha sonra bulvar üzerinde bir tur attıktan sonra bu kez de tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü.



TRAFİĞİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER

Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılı olan abartı egzozlarla da trafiğin adeta altını üstüne getirdi. Bunlarla da yetinmeyen magandalar, dörtlü sinyalleri yakarak ve yavaş bir hızda seyredip karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Trafiği birbirine katan magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

