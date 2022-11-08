Tramvay yoluna girdi, lastikleri patladı pişkinliği polisleri şaşkına çevirdi



İstanbul Karaköy - Eminönü arasındaki trafik yoğunluğunda tramvay durağında bekleyen vatandaşlar, demir raylar üzerinde tüm seferlerin durmasına neden olan cip sürücüsüne tepki gösterdi. Tramvay rayları üzerinde lastikleri kullanılamaz hale gelen cip çekilirken, aracını terk eden sürücü olay yerinden kaçmak isterken polisin engellemeye çalışmasına gösterdiği tepki ise 'Yok artık' dedirtti.

İstanbul'da tramvay yoluna giren cip bir süre ilerledikten sonra lastikleri patlayınca raylarda asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferleri iki yönlü olarak durduruldu.

Galata Köprüsü'ndeki tramvay yoluna giren cip, T1 Kabataş-Bağcılar seferlerinin aksamasına sebep oldu. Olay, saat 17.25 sıralarında Karaköy durağında yaşandı. Doğanay T. isimli sürücü lüks ciple Karaköy’den Eminönü istikametine seyir halindeyken tramvay yoluna girerek ilerlemeye çalıştı.

LASTİKLERİ PATLAYAN ARAÇ RAYLARDA ASILI KALDI

Tramvay yolunda rayların yükseldiği noktada lastikleri patlayan araç raylarda asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis aracın kaldırılması için çalışma başlattı.

SEFERLER AKSADI

Cipin tramvay yolunda kalmasından dolayı iki yönlü olarak tramvay seferleri durduruldu. tramvay seferleri aksadı. Polis ekipleri, cipi tramvay yolundan kaldırmak için çekici çağırdı.

ARABASINA BİNİP SİMİT YEDİ

Polis ekipleri aracın kaldırılması için çalışma yaptığı sırada sürücü Doğanay T. tramvay yolunda Eminönü istikametine doğru yürümeye başladı. Bu sırada arkasından giden polis ekipleri, şahsı yakalayarak tekrar aracın bulunduğu bölgeye getirdi. Araca binen Doğanay T.'nin polis ekiplerinin çalışmalarını araçta simit yiyerek izlemesi dikkat çekti.

ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

Polis ekipleri, sürücüye alkol ile uyuşturucu ve uyarıcı madde testi de yaptı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından lastikleri patlayan araç, olay yerinden kaldırıldı. Çalışmaların ardından belediye ekipleri aracın raylarda vermiş olduğu zararı düzeltmek ve seferleri başlatmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.