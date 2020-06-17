TSK, Irak'ın derinliklerinde terör hedeflerini vuruyor



Terör örgütü, taraftarlarına moral vermek, kanlı saldırılar düzenlemek için Irak'ın Türkiye sınır hattına yönelik kurmaya çalıştığı kamplar ve ikmal yolları karadan ve havadan vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB),"Pençe-Kaplan Operasyonu''nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğu açıklandı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de'' ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir" ifadelerine yer verildi. Operasyon, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi tarafından sevk ve idare ediliyor.

"HAVA HÜCUM HAREKATIYLA BÖLGEYE İNTİKAL"

"HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU"

Operasyonun detaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." ifadelerine yer verildi.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKI"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada operasyonun, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edildiğini duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AKAR VE KOMUTANLAR HAREKAT MERKEZİNDE

MSB, operasyonun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi tarafından sevk ve idare edildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor." denildi.



