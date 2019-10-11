TSK terör örgütü mevzilerini vurdu, 399 PKK'lı öldürüldü





Suriye'de son durum, Terör örgütlerini hedef alan Barış Pınarı Harekatı'nın 3.gününde 14 köy PKK'lılardan temizlenirken, öldürülen terörist sayısı 399'a yükseldi. Bu arada örgüte karşı ayaklanan Araplar ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmalar şiddetlendi.

TSK VE ÖSO HIZ KESMİYOR

TSK'nın Fırat'ın doğusunda yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu. Harekat kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef ve Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu" dendi.

TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef ve Asfar Neccar köyü YPG/PKKlı teröristlerden kurtarıldı.