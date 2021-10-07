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TÜGVA | İskele'de düzenlenen kınalardan haberimiz yoktu

İBB'nin Türkiye Gençlik Vakfı'na aylık 2 bin TL'den kiraladığı Büyükada İskelesi'nin tahliyesine direnen TÜGVA yönetimi, burada kına gecelerinin düzenlenmesinden haberlerinin olmadığını duyurdu

07 Ekim 2021 Perşembe 21:22
TÜGVA | İskele'de düzenlenen kınalardan haberimiz yoktu

TÜGVA | İskele'de düzenlenen kınalardan haberimiz yoktu

TÜGVA, İBB'den kiraladığı Büyükada İskelesi'nde kına organizasyonları düzenlenmesinin ortaya çıkması üzerine açıklama yaptı. TÜGVA'nın açıklamasında, "Organizasyon hakkında nasıl ve ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi ilgimiz de yoktur" denildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi'nin üst katı mahkeme kararıyla İBB'ye geçmiş, ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti. TÜGVA'nın söz konusu iskeleyi 3. kişilere devrettiği ve kına, düğün, gibi organizasyonlar yapıldığı ortaya çıkmıştı. TÜGVA temsilcileri tarafından kına organizasyonları için paylaşılan görüntülerin 2016 yılına ait olduğu söylense de son olarak 2021'in Ağustos ayında kına düzenlendiği ortaya çıktı.

‘BİLMİYORDUK’ SAVUNMASI

TÜGVA'dan yapılan açıklamada ise kına organizasyonlarının yapıldığı doğrulanarak, ‘bilmiyorduk' savunması yapıldı. TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu organizasyonlar ile vakfımızın hiçbir alakası olmadığı gibi herhangi bir firmayla ticari bir anlaşma da söz konusu değildir. Organizasyonlardan biri TÜGVA’nın kira sözleşme tarihi olan 2018′ den önce 2016’da yapılmıştır. İkinci organizasyon hakkında nasıl ve ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi ilgimiz de yoktur. İlçe Temsilciliğimizi kimseye kiralamadık, kiralamayız” denildi.

“BUNU KİMSE İNKAR ETMİYOR”

Büyükada İskelesi'nin üst katında kına etkinlikleri organize ettiği tespit edilen şirket ise “Kına 2016 yılında da yapıldı, 2021 yılında da, bunu kimse inkar etmiyor” açıklamasında bulunmuştu.
 

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Tügva
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