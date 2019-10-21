Tünel'i kapatarak halay çeken magandalara küfür yağıyor



Yol vermeyenler, makas atanlar, kırmızı ışıkta geçenler, emniyet şeridinden çıkmayanlar, ayaklarıyla araç kullananlar, çöplerini yola boşaltanlar, çarparak kaçanlar, onlar trafiğin görgüsüz magandaları. İzmir'de ise Konak Tüneli'ni trafiğe kapatıp halay çeken magandalara sosyal medyada adeta küfür yağıyor. Araçlarından inerek gönüllerince halay çeken bir grup magandanın görgüsüzlüğüne tepki gösteren vatandaşlar ağır sözler sarfetmekten kendini alamıyor. İki gencin en mutlu gününde başkalarının hayatlarını tehlikeye atan magandaların yakalanması için polis çalışma başlattı. İşte o haberin detayları

İzmir'de, düğün konvoyundaki bir grup, Konak Tüneli'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, halay çekti. Trafiği felç eden anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.



Konak Tüneli'nden geçen bir düğün konvoyundaki otomobiller, aniden durdu. Ardından da otomobillerinden inenler, tünel içinde halay çekmeye başladı. Araçlarında kalanlar ise korna çalarak, eşlik etti.

Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, bir süre sonra otomobillerine binip, yollarına devam etti.