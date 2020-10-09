Türk bayrağıyla arabasını korumaya kalkan densiz gözaltına alındı
Dev Türk Bayrağı ile arabasını doludan korumaya çalışan şahıs hakkınada savcılık 'Hakaret' davası açtı. Gözaltına alının şahıs kendini 'Kötü bir niyetim yoktu' diye savundu.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi’ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi.
Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.’den alınarak emniyete götürüldü.