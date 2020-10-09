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Türk bayrağıyla arabasını korumaya kalkan densiz gözaltına alındı

Bir İlahiyat Fakültesi'nin bahçesinde aracını dev Türk Bayrağı ile kapatarak doludan korumaya çalışan tekniker polis tarafından gözaltına alındı.

09 Ekim 2020 Cuma 19:44
Türk bayrağıyla arabasını korumaya kalkan densiz gözaltına alındı

Türk bayrağıyla arabasını korumaya kalkan densiz gözaltına alındı


Dev Türk Bayrağı ile arabasını doludan korumaya çalışan şahıs hakkınada savcılık 'Hakaret' davası açtı. Gözaltına alının şahıs kendini 'Kötü bir niyetim yoktu' diye savundu.

İstanbul ve çevresinde oturan vatandaşlar dolu kabusunu atlatmak için karton kutular, mukavva, battaniye gibi önlemler alırken, tekniker olduğu bildirilen bir şahsın dev Türk bayrağını arabasına sermeye kalkması tepkilere yol açmıştı. 


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi’ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi.

Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.’den alınarak emniyete götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
DoluBayrakIlahiyat Fakültebi
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