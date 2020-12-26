Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı

Pandemi nedeniyle yardım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türk Kızılay, azınlık cemaatlerine de desteğe devam ediyor.

Yardımlar devam edecek

Türk Kızılay pandemi dönemi süresince hız kesmeden yaptığı yardımları kapsamında Fatih’in Samatya semtinde bulunan ihtiyaç sahibi Rum vatandaşlarına da el uzattı. Bölgede bulunan Panayia Altımermer Rum Kilisesi’nde Türk’ün katılımlarıyla 80 aileye 80 gıda kolisi ve 160 adet Kızılay konserve kavurması dağıtımı yapıldı.

Fatih ilçesi Balat semtinde bulunan Panayia Vlaherna Rum Kilisesi’nde ise 45 ihtiyaç sahibi aileye 45 gıda kolisi, 90 konserve kavurma dağıtımı gerçekleşti.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirterek, benzer faaliyetlerin devam edeceğini açıkladı.