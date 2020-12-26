Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı
Pandemi nedeniyle yardım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türk Kızılay, azınlık cemaatlerine de desteğe devam ediyor.
Yardımlar devam edecek
Fatih ilçesi Balat semtinde bulunan Panayia Vlaherna Rum Kilisesi’nde ise 45 ihtiyaç sahibi aileye 45 gıda kolisi, 90 konserve kavurma dağıtımı gerçekleşti.
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirterek, benzer faaliyetlerin devam edeceğini açıkladı.