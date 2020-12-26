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Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı

Toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Türk Kızılay, İstanbul’daki ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı ulaştırdı. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan’ın katılımıyla, çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye yardım dağıtıldı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 12:29
Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı

Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı

Pandemi nedeniyle yardım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türk Kızılay, azınlık cemaatlerine de desteğe devam ediyor. 

Türk Kızılay pandemi dönemi süresince hız kesmeden yaptığı yardımları kapsamında Fatih’in Samatya semtinde bulunan ihtiyaç sahibi Rum vatandaşlarına da el uzattı. Bölgede bulunan Panayia Altımermer Rum Kilisesi’nde Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Samatya Kültür ve Gençlik Derneği Başkanı Stelyo Gülgün’ün katılımlarıyla 80 aileye 80 gıda kolisi ve 160 adet Kızılay konserve kavurması dağıtımı yapıldı.

Yardımlar devam edecek

Fatih ilçesi Balat semtinde bulunan Panayia Vlaherna Rum Kilisesi’nde ise 45 ihtiyaç sahibi aileye 45 gıda kolisi, 90 konserve kavurma dağıtımı gerçekleşti.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirterek, benzer faaliyetlerin devam edeceğini açıkladı. 

Anahtar Kelimeler:
Kızılay
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