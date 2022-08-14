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Türkiye adım adım istila ediliyor | Özdağ'dan çarpıcı analiz

Afganlısı, Pakistanlısı, arabı; kimi geçici koruma statüsünde, kimi sınırları sinsice aşarak gelmiş. Kaç kişiler? Kimse bilmiyor. Kaçakların istila ettiği yerler, Türk'ün öz yurdu. Farkında mısınız?

14 Ağustos 2022 Pazar 16:07
Türkiye adım adım istila ediliyor | Özdağ'dan çarpıcı analiz

Türkiye adım adım istila ediliyor | Özdağ'dan çarpıcı analiz



Türkiye'ye yönelik göç, sinsi bir istilaya döndü. Bir grup sözde islamcının 'Din kardeşliği' bahanesiyle sessiz kaldığı işgalin geldiği boyutu, Zafer Partisi kurucu Genel Başkanı Prof. Özdağ, Türkiye haritası ile İsrail'i karşılaştırarak gözler önüne serdi. Özdağ sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

Bu 2 haritayı dikkatle incelerseniz Türkiye’nin Filistinleştiğini görürsünüz. Filistinliler “Bir şey olmaz” diyerek topraklarını satmışlardı. Türkiye’de benzer bir süreci yaşıyor. Zafer Partisi Türkiye’nin Filistinleşmesine direnen partidir.Zafer Türk Milleti’nin olacak


ŞEHİRLERDE MAHALLELERİ VAR, KÖYLERDE SAHİPSİZ EVLERE ÇÖKTÜLER

Suriyeli araplarla başlayan istila, büyük kentlerde gettolaşma sürecini beraberinde getirdi. Resmi rakamlar 4 milyona yakın Suriyeli'nin Türkiye'de barındığını göstiriyor. Son 10 yılda doğan çocuk sayısını İçişleri Bakanlığı ısrarla gizli tutuyor. Hatay'ın bazı ilçelerindeistilacı nüfusu, Türk sayısını çoktan geçti. Gaziantep, Adana, Mersin gibi Akdeniz'e açılan illerde kendi mahallesine sahip istilacıların geldiği ülkelerin başında Suriye, Afgangistan, Pakistan gibi ülkelere, Afrika kökenliler de dahil oldu. 

İç Anadolu Bölgesi'nde ise kayıtsız şekilde gelen Afgan ve Suriye kökenli aileler daha ilginç yollara başvuruyor. 
Köylerde kimi imamlar, gelen istilacıları kimsesi olmayan, sahibi kentlere göçmüş evlere istilacıları yerleştiriyor. 'Tanrı misafiri' olarak görülen şahıslar kısa sürede tüm boş evlere ülkelerinden kaçak gelenleri yerleştirerek sayılarını artırıyor.

Milli Kurtuluş Savaşı ile kazanılan topraklar tek bir kurşun atmadan milyonlarca yabancı tarafından istila edilirken buna itiraz edenler "Irkçı', 'Faşist' damgası vurularak susturulmak isteniyor.

Sahi, 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç milyon yabancı var?

Biliyor musunuz?

Gelen yabancıların kaçı terör örgütü üyesi, Türk halkını kafir olarak gören selefi, bedevi, katil aramızda dolaşıyor?
Bunu soranlar 'Halka korku ve nefret duyguları aşılamaktan' ifade vermeye çağrılırken, ülkenin sessiz sedasız istila edilmesine göz yumanlar neden ısrarla korunuyor?

Anahtar Kelimeler:
IstilaIşgal
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