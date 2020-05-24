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Türkiye'de bayram namazı sadece bu camide kılındı

Türkiye, Cumhuriyet Tarihi boyunca ilk kez camiler kapalı olarak Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Bu yıl bayram namazı sadece Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı.

24 Mayıs 2020 Pazar 09:29
Türkiye'de bayram namazı sadece bu camide kılındı

Türkiye'de bayram namazı sadece bu camide kılındı



Evlere kapandık, 81 ilde, ilk kez dini bayramı karantina kapsamında kutlarken ilk kez bayram namazları kılınmadı. Ramazan Bayramı namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı.

Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.


Namazın arından minbere çıkan Erbaş, bayram hutbesini okudu. DHA'nın haberine göre; Erbaş hutbesinde, 29 Mayıs'ta camilerin tekrar ibadete açılacağını belirterek, toplu ibadet için belirlenen kurallara dikkat çekti.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NEDENİYLE CAMİLER BOŞ KALDI

Yurt genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre ibadete kapatılan camilerde, bu sene Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınamadı. 81 ilde boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler okundu.

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