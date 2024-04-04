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Tuzla'da skandal | Görevi devretmeden 62 milyonluk ihale vermiş

İstanbul Tuzla'da AKP'li eski belediye başkanı, gerevi devretmeden hemen önce tam 62 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıktı.

04 Nisan 2024 Perşembe 10:16
Tuzla'da skandal | Görevi devretmeden 62 milyonluk ihale vermiş






Tuzla'da skandal | Görevi devretmeden 62 milyonluk ihale vermiş



Seçimlerden sonra ağır yenilgi alan AK Partili eski belediye başkanları adeta yıkım yaşadı. Beyoğlu Belediyesi'nde bilgisayarlar ve bazı fırın eşyaları sarılarak bina dışına çıkarılarak kaçırılırken, görevi devretmemekte direnen başkanlar ise YSK üstünden kazanan adayları oyalama yolunu seçti. Duruma tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbata sürecinin tamamlanmasını istedi.

Yerel seçimlerin ardından sandıklardan zafer elde eden adaylar mazbatalarını aldı. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin kazandığı 8 ilçe mazbatasını alarak göreve başladı. Bazı ilçelerde ise mazbata süreci hala devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Çağlayan Adliyesi'nde yoğun kalabalık ile birlikte mazbatasını aldı. İmamoğlu adliye önünde yaptığı konuşmasında mazbatası henüz verilmeyen ilçelerin mazbatalarının bir an önce verilmesini söyleyerek gecikmesine tepki gösterdi.

4 İLÇENİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR

AKP'nin seçim sonuçlarına itiraz ettiği CHP'nin kazandığı ilçelerde mazbata süreci henüz netleşmedi. Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'nın yanı sıra Beyoğlu'nda da sürecin hala devam ettiği öğrenildi.

Oyların yeniden sayıldığı başka bir ilçe olan Beykoz'da ve Tuzla'da bugün açıklanan karar ile mazbata CHP'nin adaylarına verildi.

Öte yandan CHP'nin kazandığı diğer ilçeler Küçükçekmece, Şişli, Beylikdüzü, Kadıköy, Bayrampaşa, Üsküdar, Şile ve Çekmeköy mazbatalarını bugün alacak. Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta kazanan belediye başkanları ise mazbatalarını yarın alacak.

Bugüne kadar mazbatalarını alan ilçeler şu şekilde: Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri.

TUZLA'DA 62 MİLYONLUK İHALE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı mazbata töreni konuşmasında Tuzla'da CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'e mazbatasının henüz verilmemesine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açık farkla kazandığımız Tuzla’da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl’e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil.

Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken, hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyonluk ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. İBB müfettişlerimizi görevlendirdi. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın."


 

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TuzlaIhaleTuzla BelediyesiİBB
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