Tuzla'daki fabrika yangını | Üç büyük il için kritik uyarı



İstanbul Tuzla'da kimyasal maddelerin üretildiği Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Ancak uzmanlar atmosferin alt tabakasına yayılan kimyasal partiküllerin Cuma günü muhtemel bir yağmurla yere ineceğini olumsuz etkilere yol acabileceği uyarısında bulundu.

Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada çıkan yangının dumanları Marmara Bölgesi'nde hava kalitesini bozdu. Yangın dumanları Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar ulaştı. Marmara Denizi ve İstanbul Avrupa yakası üstünden Trakya bölgesine doğru kayan geniş duman tabakası dikkat çekiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, Cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yer yüzüne ineceğini belirti.

Tuzla'da meydana gelen yangın ve patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, "Yangının nereden çıktığı ve yanan maddenin ne olduğu son derece önemli. Yanan kimyasal, zaten endüstri bölgesinde kimya içerikli bir fabrika olduğunu anlıyoruz.

Yangından çıkan bu parçacıklar, gazlar insan sağlığına son derece zararlı. Bu tür yangınlarda asla 'duman altı' dediğimiz yani yangından çıkan dumanların olduğu bölgede insanların öncelikle pencerelerini kapatmaları, mümkünse o bölgeyi terk etmeleri gerekiyor" dedi.

BEYNE KADAR ETKİSİ VAR

Toros, "Yangının çok büyük olması sebebiyle çok fazla parçacık atmosfere salınıyor. Bu soluduğumuz parçacıklar, bizim solum sistemimizle vücudumuza rahat bir şekilde girerek, başta solunum sistemi olmak üzere, kap damar, beyne kadar varan hastalıklara sebep olabiliyor. Son derece önemli ve mümkün mertebe bu tür yangın olan bölgelerden uzak durmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

CUMA GÜNKÜ YAĞMURA DİKKAT

Hüseyin Toros, "Batılı bir rüzgar hakim, İzmit bölgesi ve daha sonra da ormanlık bölgeler üzerinde hareket ediyor çıkan duman. Bölgede Cuma günü yağış bekleniyor. Atmosferde asılı kalan parçacıklar yağışla beraber o bölgelerde yer yüzüne düşecekler. Cuma günü yağan yağmurda o bölgede mümkün mertebe yağmur altında kalmamak son derece önemli. Atmosferdeki kalıntılar insan sağlığı için zararlı olabilir" diye konuştu.

GÜN BOYU TUZLA'DA NELER OLDU



Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında binadan kopan bir oldukça büyük metal bir parça metrelerce yükseğe sıçradıktan sonra itfaiye aracının üzerine düştü. 2 itfaiye eri yaralandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre şu ana kadar dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedavi edildi. Olay yerinde zaman zaman alevler şiddetini arttırıyor.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı.

Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı.

VALİLİK: 2'Sİ İTFAİYE ERİ 7 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Söndürme çalışmaları sürerken yakıt tankında bir patlama oldu. Oldukça büyük metal bir parça metrelerce yükseğe sıçradıktan sonra itfaiye aracının üzerine düştü. Bu sırada itfaiye erleri Nebi Polat ve Yusuf Tüysüz yaralandı.

İstanbul Valiliğinden Tuzla'daki yangın ile ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle, "İtfaiye, AFAD ve UMKE yetkililerinden alınan bilgilere göre; Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 11.40’sıralarında yangın meydana gelmiştir.

Sözkonusu yangına; itfaiye, 112 ACİL, AFAD KBRN ve UMKE KBRN ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edilmektedir.Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan 2’si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir.

Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan 2 itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir.



