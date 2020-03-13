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Üniversiteliler otogarlara koştu, internet siteleri çöktü

Okullarda koronavirüs yüzünden 3 hafta boyunca eğitime ara verilmesinin ardından, üniversiteliler dün otogarlara akın etti. Seyahat şirketlerinin internet siteleri uzun süre hizmet dışı kaldı.

13 Mart 2020 Cuma 08:57
Üniversiteliler otogarlara koştu, internet siteleri çöktü

Üniversiteliler otogarlara koştu, internet siteleri çöktü



Türkiye'de koronavirüs (coronavirüs) önlemleri çerçevesinde okulların 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından dün on binlerce öğrenci otobüs bileti bulmak için çaba harcadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı verildi.

Kararın ardından tüm Türkiye'de farklı şehirlerde yaşayan üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otogarlara akın etti.

Öğrenciler, memleketlerine dönmek için internet siteleri üzerinden otobüs bileti almak istedi. İnternet sitelerinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle bilet alamayan öğrenciler, bu kez otogar ve firmaların yazıhanelerine akın etti. Yazıhaneler önünde büyük yoğunluk meydana geldi.


Bazı otobüs firmaları da talebi karşılayabilmek için ek seferler düzenledi. 

Tatili ailesinin yanında dinlenerek geçirmek isteyen öğrenciler, bu sayede virüsten daha iyi korunacaklarına inandıkları için memleketlerine gitmek istediklerini ifade ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
KoronaKoronavirüsCOVID19
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