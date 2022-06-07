Vatandaş böyle tepki gösterdi | 40 yıl çalıştım, üstüne bir de sürtük oldum



Yoksulluğun pençesinde hayatta kalma savaşı veren vatandaşlar, kendilerine uzatılan mikrofonlarda içini dökerken, siyasilere de tepkisini dile getirmekten çekinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Kanal Dünya isimli Youtube kanalında yayınlananda bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılanlara "sürtük" demesine tepki gösterdi. Vatandaş, derdini “Biz açız. Üstüne de bak sürtük olduk. 40 sene çalıştım, vergi ödedim.Sonucunu da aldım, sürtük oldum” sözleriyle anlattı.

Erdoğan geçen hafta grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlar için şunları söylemişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”