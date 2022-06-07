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Vatandaş böyle tepki gösterdi | 40 yıl çalıştım, üstüne bir de sürtük oldum

Türkiye'de milyonlarca insan ekonomik krizle boğuşurken, öfkesini sokak röportajlarında dile getirmeye devam ediyor. 

07 Haziran 2022 Salı 09:27
Vatandaş böyle tepki gösterdi | 40 yıl çalıştım, üstüne bir de sürtük oldum

Vatandaş böyle tepki gösterdi | 40 yıl çalıştım, üstüne bir de sürtük oldum


Yoksulluğun pençesinde hayatta kalma savaşı veren vatandaşlar, kendilerine uzatılan mikrofonlarda içini dökerken, siyasilere de tepkisini dile getirmekten çekinmiyor.

Kanal Dünya isimli Youtube kanalında yayınlanan röportajda bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılanlara "sürtük" demesine tepki gösterdi. Vatandaş, derdini “Biz açız. Üstüne de bak sürtük olduk. 40 sene çalıştım, vergi ödedim.Sonucunu da aldım, sürtük oldum” sözleriyle anlattı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan geçen hafta grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlar için şunları söylemişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

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Röportaj
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