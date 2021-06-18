Veyis Ateş Sezgni Baran ile canlı yayında | Ortalık karıştı

Merkez'den kaçmayalım İsmail | Ben bu konuşmayı dinledim

Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddiaları yüzünden Habertürk TV kanalından atılan Veyis Ateş, HalkTV'de canlı yayında soruları cevaplandırdı. Veyis Ateş canlı yayında iddialara cevaplandırırken yayına yurt dışında kaçak olan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz katıldı.

Haberturk TV'den istifa eden ekran yüzü Veyis Ateş, Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkileri ve gündeme gelen ses kayıtları ile ilgili Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor.

Veyis Ateş, hakkındaki iddialara Halk TV'de yanıt veriyor... Saymaz, Ateş'e program başında uyarı yaparak Habertürk'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yayınındaki durumun yaşanmaması için sorulara yanıt verirken kum saati kullanılacağını açıkladı.



İzleyenlere seslenen Saymaz, "Her soruyu soracağız, biz kimsenin kendini aklama yeri ya da mahkeme değiliz. Sorularınız sorun, sosyal medyadan gönderin, gerekirse Halk TV'nin telefonlarını patlatın. Sorularınızı soracağız" dedi.

Veyis Ateş, Saymaz'ın ardından söz alarak, "Sedat Peker’in videoları yayınladıktan sonra ilk beni arayıp 'İddialar var, bir şey söylemek ister misin?'den başlayan, yazı yazacağın zaman 'Bir şey söylemek ister misin?' diyen çok kıymetli bir gazetecisin. İlk günler 'Konuşmayacağım' dedim, 'Söz konuşmaya karar verirsem ilk sana konuşacağım' dedim. Halk TV’ye teşekkür ederim ekranlarını bana açtığı için. Ben de şunu istiyorum atlatan bir şey olursa bunlar cevap vermek isterim. Bugüne kadar göstermiş olduğun yakınlığın için teşekkür ederim" dedi.

Programda İsmail Saymaz'ın soruları ve Veyis Ateş'in verdiği yanıtlar şöyle:

İsmail Saymaz: Sezgin Baran korkmazla ne zamandan beri tanışıyorsun?

Veyis Ateş: Geçtiğimiz temmuzun 20leri ya da 30larından tanıyorum meşhur otele davetli olarak gittim. O günlerde oraya davetli olarak gitmedim o günlerde zaten bir arkadaşım teknesinde tatildeydim

İsmail Saymaz: O tekne senin değil miydi?

Veyis Ateş: O tekneye bindikten, yani istanbula döndükten sonra orada çekildiğim bir fotoğrafı attım. Bir arkadaşım yorum yaptı. Bizim aramızda geçen diyalogdan sonra bugünlerde benim bir teknem olduğu… benim hiçbir zaman bir teknem olmadı, arkadaşlarımın teknesi.

İsmail Saymaz: Paramount Otel'de kimin konuğuydun?

Veyis Ateş: Paramount Otel'e 2015’den beri arkadaşım olan Cihan Ekşioğlu beni davet etti. Ben Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittim. Bir defa gittim hayatımda iki gün kaldım, para ödemedim. Davetli olarak gittim. Bu ve benzeri davetlere, konferanslara zaten gittim. Daha lükslerini de gördük, kaldık. Daha lükslerine davet edildik.

Bir ev davetlisi olarak gittik. Kaldığım sabahın ertesi günü kahvaltı yaparken birisi kahvaltı sofrasında kalktı yanıma geldi. 'Merhaba ben Sezgin Baran Korkmaz' dedi. Tanışma bir. Bu temmuz dediysem eylül, ekim gibi olabilir. İstanbul Beylerbeyi’nde bir balıkçının kapısında ikinci kez tanıştık.

Biz arkadaşlarımla kendi Instagram hesabımda goygoy yapıyoruz. Yarından itibaren bakılsın bugüne kadar benim bir teknem olmuş mu? İş adamı bir arkadaşımla onun teknesinde bir fotoğrafım var onu da linç ettiler. Pazartesi gününden itibaren teknem, villam, boğazda villam var mı, ben kendim soruşturulmasını isteyeceğim. Ailemde, yakın arkadaşlarımda, benim üzerimden bir servet çoğalması var mı buyursunlar araştırsınlar.

Kasım olabilir aralık olabilir ne zaman yurtdışına çıktığını hatırlamıyorum. Yurtdışına çıktıktan bir ya da iki hafta sonra bir ortak tanıdığımız dedi ki 'Sezgin Baran Korkmaz yurtdışında biliyorsun başına gelenleri' dedim ki 'bilmiyorum'. 'Seni aramak istiyor' dedi, 'arasın' dedim. 'Ben çok mağdur edildim' dedi. 5 Ocak olamaz ondan daha öncedir. Ben aramadım o aradı beni. 'Senden ricam, Sayın İçişleri Bakanı beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim bu mesajı iletir misin?' dedi. 'Ben bugün yarın Ankara'ya gidebilirim gittiğimde iletirim' dedim. Bundan 2 ya da 3 gün sonra sayın bakana dedim ki 'Bu SBK diye birisi var beni aradı' dedim. 'Açmasaydın' keşke dedi. 'Bana böyle böyle şeyler söyledi' dedim. 'Bunların hiçbiri doğru değil onun hakkındaki iddialar çok daha muhtelif eğer böyle düşünüyorsa Türkiye’de yargı var gelsin teslim olsun...'

İsmail Saymaz: Sen bir gazetecisin. İki defa tanıştığın biri senden bir bakana bunu iletmeni istiyor neden kabul ettin bunu?

'Özür dilerim'

Veyis Ateş: Bunu kabul etmemin sebebi, 'Çoluğum çocuğum Türkiye’de. Ben burada mağdur oldum. Yalnız kaldım, yanlış anlaşıldım… Bana ulaşıyor. Şu bakanlıkta, bu bakanlıkta atamalarda telefonlar geliyormuş ya bana… Çoluğum çocuğum var. İnsanların bu tür düştüğü durumlarda aradıklarında ben yardımcı olmaya çalışırım. Her arayanın değil.

İsmail Saymaz: Kara paradan aranan bir adamı neden bakana iletiyorsun?

Veyis Ateş: Neyden arandığını bilmiyorum. Böyle bir mağduriyetini iletiyor bana. Ben de sayın bakana iletiyorum. O beni arıyor sonra diyorum böyle böyle... Senin anlattığın gibi değil.

İsmail Saymaz: SBK diyor ki "Benim avukatımı bulmuş avukatım üzerinden ısrarla bana ulaşmaya çalışıyor"

Veyis Ateş: Büyük harflerle bir kez daha söylüyorum ki 'Ben onu aramadım'. Ben SBK ile ömrümde iki defa karşılaşmış adamım. Ortak arkadaşımız diyor ki bana 'Bu adam mağdur edildi bu mesajını iletir misin?' Üstümde Habertürk gibi bir kurumun adı vardı. Artık yok. Bundan artık arındım. Böyle bir gaflet, dalaletten dolayı bütün seyircilerimden özür diliyorum. 2006’dan beri haber anlatan bir insan olarak böyle bir yanlış, hataya düştüm.

İsmail Saymaz: Hatadan kastın ne?

Veyis Ateş: O telefona cevap vermek ve gidip bakana söylemek. Bakan bana 'Keşke açmasaydın' dedi. Biz sayın bakana onun mesajını ilettim. Sonrasında asla bir temasımız olmamış. Aradan bir ya da iki hafta ya da bir aylık bir zaman geçti tekrar arandım. 'Abi çok zor durumdayım' dedi. Sen koskocaman SBK’sın kocaman avukat ordun yok mu? Abi ne gerekiyorsa yapayım, vereyim. Benim çoluğum çocuğum burda…

İsmail Saymaz: Sevilay Yılman’ın yazdığı konuşma sana ait değil mi?

Veyis Ateş: Anlatacağım. Sevilay Yılman’ın anlattığı konuşma bana ait değil. Bu konuşma 7 Ocakta mı yapılıyor? Ben 10 milyon avro istemişim değil mi? Santajda, tehditte bulunmuşum. Bu zamana kadar nerdeyiz? 16 Mayıs tarihinde ben bir televizyon programında SBK bana bir mesaj atmış. Mesaj da Emre Uslu’nun attığı bir tweet.

İsmail Saymaz: Lobilerden, kliklerden bahsetti dedin. bu kaç tarihli konuşma

Veyis Ateş: Emre Uslu bir tweet atıyor. Veyis Ateş, SBK’dan 10 milyon TL koparmış bunu da İbrahim Kalın ile paylaşmış. Yayın bitti bu tweeti ve SBK’nın aramasını gördüm. Aradım, “Abi bu FETÖcülerin Allah belasını versin. Sen bana yardımcı olmaya çalıştın, görüyor musun neler oluyor” dedi.

İsmail Saymaz: 10 milyon avronun geçtiği bir diyalog yok mu?

Böyle bir talep aramızda geçmedi. 10 milyon avro istedim.

Saymaz: Neden istedin?

Veyis Ateş: Diyelim istedim, 10 milyon avro bana geldi ya. 10 milyon avro kaç para yapar? Bunu nereye saklayabilirim. İstemedim diyorum.

İsmail Saymaz: Klikler ve lobilerin geçtiği konuşma.. Ne oldu o konuşmada?

Veyis Ateş: İçişleri Bakanı bu adam gelecek teslim olacak diyor ya. Bu adam bana bu ülkede lobiler, klikler var diyor ya.. Bundan ne anlarsın? Lobiler var klikler var sen bana gönder 10 milyon avro ben bunu işi çözerim diyeceğim..

'Yalan söylüyorsun'

İsmail Saymaz: Böyle bir konuşma olmadı mı?

Veyis Ateş: Böyle bir konuşma yok.

İsmail Saymaz: Yalan söylüyorsun. Ben bu konuşmayı dinledim. Sen bu konuşmada diyorsun ki, “Senle ilgili beklenti ve istediklerini sesini çıkarmadan bir süre sakince beklemen lazım. Samimiyetini göstersin gerekini yaparız dediler” O da sana diyor ki “Samimiyetimi nasıl göstereceğim abi.” Sen diyorsun ki; sana söz ettiğim zamanı meblağı istiyorlar. Korkmaz, 10 milyon avroyu gösterdiğim zaman… Sen diyorsun ki, onlar çok güçlü pozisyonda olduğu için olur mu olmaz mı diye sormadım. Burada 10 milyon avro geçiyor. Korkmaz'dan bir meblağ talep edildiğini söylüyorsun. Bunu nasıl açıklıyorsun

Veyis Ateş: Bu kayıt neredeyse bana da verin ben kendi ellerimle götüreyim bu bir dinlensin. 7 aydan beri çıkmayan konuşmam neresi önü neresi arkası bilmediğim bir konuşmadan bahsediyorum. Ben böyle bir konuşma yapmadım, 10 milyon avro istemedim.

İsmail Saymaz: Sana söz ettiğim meblağı istiyorlar dedin mi?

Ateş: Bana ait değil cümleler. O taraf kim. Başka ne demişim?



Saymaz: “Şimdi patron memleket hayalin var. Burada elini kolunu sallaya sallaya gezmek var. Gelme noktasında sana bunu yapan klik ve lobi onlarla masaya oturmak lazım” O da sana diyor ki, “Benim adıma masaya otur” sen de “Nasıl istersen” diyorsun.

Ateş: Böyle bir görüşme yok. Bu adamın bana anlattığı dertleri var.

Saymaz: Sen birileriyle görüşmüşsün. Belli klik ve lobiler adına para talep ediyorsun

Ateş: O klik ve lobiler kimse araştırılsın. 7 ocakta, bir hafta öncesinde bir hafta sonrasında konuştuğum kayıtlar ortaya çıksın.

Saymaz: “Sizin adınıza konuştuğuma göre ortada bir hakemlik yaptığıma göre” diyorsun ve kendini Korkmaz’a böyle tanıtıyorsun. Bu konuşma ile senin anlattıkların örtüşüyor.

Ateş: Ben hiç konuşmadım, bana dertlerini anlatmadım demiyorum ki. Bu konuşma 7 aydır nerde?

Saymaz: Sen para istedin mi?

Ateş: İstemedim

Saymaz: Birilerinin bir meblağ istediğinden söz ettin mi

Ateş: Söz etmedim

Saymaz: Birileri adına korkmazın sorununu çözmek adına görüştün mü?

Ateş: Birileri ile görüşmedim. Bir kişi ile görüştüm. Devletin İçişleri Bakanına söyledim. 7 Ocak’ta bakan diyarbakırda ben istanbuldayım.

Bu benzer hikayeleri balyozda, 17-25de görmüştük. Kırk yıl düşünsem böyle bir hikayenin öznesi olacağım… Diyelim bir an için nefsime yenik düştüm. 10 milyon avro 10 küsür trilyon yapıyor. Ben bu parayı nereye saklayabilirim, hangi bankaya koyabilirim? Basit bir hesap ya.

Saymaz: SBK’ın senden birden çok konuşma yaptığı ve senden sorununu çözmek için yardım istediği anlaşılıyor. Benim dinlediğim konuşmada bir meblağdan söz ediliyor. SBK bu gücü nerden alıyor

Ateş: Devletin içişleri bakanı diyor ki gelecek yargıya teslim olacak. Ben bunu ona iletiyorum. Ben kimim ki hangi klik hangi lobiği bulacağım. Nereye sokacağım, nerede saklayacağım ben bu parayı.

Saymaz: Peki neden 10 gündür sustun

Ateş: Ben bugün 14.30-15.00 gibi uyandım telefonum çaldı. Beni birisi aradı ismini vermeyeceğim. “Ya bu SBK beni aradı. Bu akşam Halk TV’ye çıkacakmış. Bu mevzuları çok dillendirmesin..” Sen ne diyorsun dedim ya?