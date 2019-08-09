Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99405
ALTIN
264.349
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6056
EURO
6.1516

Yemin törenine öksüz mehmetçiğin göz yaşı damgasını vurdu

Acemi er eğitimlerini tamamladıktan sonra aileriyle buluşan askerlerin arasında öksüz bir askerin hıçkırıkları, evlatlarını ziyarete gelen anneleri göz yaşına boğdu

Yemin törenine öksüz mehmetçiğin göz yaşı damgasını vurdu

Acemi er eğitimlerini tamamladıktan sonra aileriyle buluşan askerlerin arasında öksüz bir askerin hıçkırıkları, evlatlarını ziyarete gelen anneleri göz yaşına boğdu

09 Ağustos 2019 Cuma 21:32
Yemin törenine öksüz mehmetçiğin göz yaşı damgasını vurdu

Yemin törenine öksüz mehmetçiğin göz yaşı damgasını vurdu
 

Acemi er eğitimlerini tamamlayan askerlerin yemin törenlerinin ardından anne ve babalarıyla buluşmasında duygu  dolu anlar yaşandı. Anneleriyle kucaklaşan asker arkadaşlarının yanında göz yaşına boğulan mehmetçiğin öksüz olduğunu öğrenen aileler talihsiz askeri kucaklayarak "Senin de annennim evladım" diyerek sarıldı.

Sivas'ta acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 372 Mehmetçik, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda düzenlenen törenle yemin etti. Tören sonrası ailelerin buluşması sırasında öksüz bir asker, gözyaşlarına boğuldu. Törene gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek askere sarılıp teselli etti

5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1'inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile asker aileleri katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere, birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi. 


"BEN DE SENİN ANNENİM"

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Törenin bitimindre askerlerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Bu sırada diğer arkadaşlarının ailesine sarıldığı gören bir asker ise çömelerek ağlamaya başladı. 
Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Askerin gözyaşı döktüğünü gören bir aile, yanına giderek teselli etmeye çalıştı. 

Oğlunun yemin töreni için alana gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek ağlayan askere sarıldı.

"GURURLA İZLEDİK"

Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, "Kutsal vatan hizmetini yapmak için güzel yurdumuzun dört bir yanından şenliklerle ve halaylarla uğurladığınız evlatlarınızın yemin törenini gururla izledik.
Bu törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs´ta ve terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün bize ülkemizde özgürce yaşama azmini bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir.


Yemin eden askerlere seslenen Tuğgeneral Erbakan, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza vazifeyi, namus bilip çalışacağınıza parolanızın vatan, millet, bayrak ve şeref olacağının dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek olan evlatlarınızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık ve omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir. Kutsal askerlik vazifesinin ilk evresini bu törenle başarıyla tamamlayan Mehmetçiklerimiz, yiğit evlatlarımız yarınlarımız için bizlere güven telkin etmişlerdir. Çünkü onlar bu yeminle milletimize sadakatle temsil edeceğini, amirlerine ve emirlere mutlak itaatle ulusumuzun güvenine layık ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacaklarını beyan etmişlerdir. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yemin Töreniöksüz AskerSivasMehmetçik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimlik soran doktora saldırı
Kimlik soran doktora saldırı
Hostes Özge Birol'un sır dolu ölümü
Hostes Özge Birol'un sır dolu ölümü
Magandanın mangal keyfi ormanı kül etti
Magandanın mangal keyfi ormanı kül etti
Eşinden habersiz kefil olanların 'kefaleti' geçersiz
Eşinden habersiz kefil olanların 'kefaleti' geçersiz
Son depremler | Ege ve Akdeniz bölgeleri beşik gibi sallanıyor
Son depremler | Ege ve Akdeniz bölgeleri beşik gibi sallanıyor
Denizli'de deprem | Bu gece evlere girmeyin
Denizli'de deprem | Bu gece evlere girmeyin
Denizli'de deprem, Denizli 6.5 ile sallandı
Denizli'de deprem, Denizli 6.5 ile sallandı
Seferihisar depremi Ege Bölgesi'ni salladı
Seferihisar depremi Ege Bölgesi'ni salladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort