Yeni yasaklar adım adım uygulanıyor | Kimlere yasak geldi





Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki artış sonrası, sokağa çıkma kısıtlaması dahil birçok yeni tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile koronavirüs tedbirlerinin içeriği netleşti. İşte bu akşam saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla başlayan yeni tedbirler şöyle...

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte, yeni tedbirler de bu akşamdan itibaren uygulanmaya başlanıyor. Son olarak (30 Kasım) Türkiye genelinde koronavirüs tablosunda 31 bin 219 vaka ve 6 bin 514 hasta sayısı olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıkladı. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile tedbirlerin kapsamını ilan etti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Yeni alınan tedbir kararlarına göre, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları da genişletildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar belirlenen saatler içerisinde (10.00­13.00, 13.00­16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak.

RESTORANLAR İÇİN PAKET SERVİS İMKANI

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

CENAZE NAMAZI VE NİKAH TÖRENLERİ

Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak; nikahlar da gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenecek.

EVE MİSAFİR YASAK

AVM VE PAZAR YERLERİNDE COVİD-19 SORUMLUSU

Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecek.

AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı ayrı ayrı belirlenecek. AVM Covid­19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimler yapılacak. AVM’lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu da uygulanacak.

ANA SINIFLARININ EĞİTİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLECEK

İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek kişi sayısının belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler eksiksiz alınacak.

Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek.

50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenecek.

KISITLAMADA 'ZORUNLU HALLER' SAYILACAK DURUMLAR

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen zorunlu hallerden sayılacak.