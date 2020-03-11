

Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili İBB'den açıklama geldi





AK Parti'li belediye başkanları yönetiminde İBB için kiralanan lüks araçlar yeniden gündeme geldi. İBB Meclisi’nde, AK Parti Grubu’nun çoğunlukta olduğu “Yenikapı Meydanı’nda Sergilenen Araçlarla İlgili Araştırma Komisyonu” tarafından hazırlanan rapordaki iddialar, gerçeği yansıtmıyor. İBB yönetimi, komisyona her türlü bilgi ve belgeyi sundu. Hizmet araçları iade edilmedi ve iade nedeniyle belediye hizmetleri aksamadı. Ayrıca, Komisyon raporunda iki seçim arasında 517 lüks aracın firmaya iade edildiği, işçilerin promosyon parasıyla lüks araçların alındığı bilgilerine yer verilmedi. CHP Grubu da rapora karşı bir muhalefet şerhi yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin oluşturduğu “Yenikapı Meydanı’nda Sergilenen Araçlarla İlgili Araştırma Komisyonu”, raporunu açıkladı. AK Partili üyelerin çoğunlukta olduğu komisyonun raporunda yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor.

İBB yönetimi, iddiaların aksine komisyona istenilen her türlü bilgi ve belgeyi sundu. İBB bürokratları talep doğrultusunda toplantılara katılarak sözlü bilgilendirme yaptı. Raporda yer aldığı gibi, hizmet için kullanılan araçlar Yenikapı’da sergilenmedi ve iade edilmedi. Hizmet fazlası olarak kiralama yapılan firmaya iade edilen araçlar nedeniyle belediye hizmetleri aksamadı. Ayrıca, komisyon raporunda; iki seçim arasında 517 lüks aracın firmaya iade edildiği, işçilerin promosyon parasıyla lüks araçların alındığı bilgileri yer almıyor.

İBB Meclisi Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri tarafından hazırlanan “Yenikapı Araçlarını Araştırma Komisyonu Muhalefet Şerhi Raporu”nda ise, İSKİ’de geçmişteki 990 araç yerine bu yıl 750 araç kiralanarak 240 araç azaltıldığı belirtilerek, “Söz konusu 240 aracın yakıt, şoför ve kiralama maliyeti aylık 3 milyon lira ediyor. Bu da binlerce öğrenciye burs, binlerce bebeğe süt anlamına geliyor” denildi.

İKİ SEÇİM ARASI 517 LÜKS ARAÇ NEDEN İADE EDİLDİ?

İki seçim arasında AK Parti ve Valilik yönetimindeki İBB’nin 517 lüks makam aracını firmaya iade ettiğine dikkat çeken raporda, şu bilgilere yer verildi:

“İBB, hiç yapmadığı bir şeyi yangından mal kaçırır gibi, seçimi kaybedeceğini bildiğinden Grand Sharoke Jeep, Audi A6 ve A4, Passat marka lüks makam araçlarını iade etmiştir. İki seçim arası neden 517 aracı iade edip İSKİ’de 997 araç kiralama kararını alıyorsunuz? İBB’den 1247, İSKİ’den 240, İETT’den 35 araç iade ediliyor ve işler aksamadan devam ediyorsa, bu araçların hizmet için değil birilerini getirip götürmek için kullanıldığı ispat edilmiş olmuyor mu?”

İŞÇİLERİN PROMOSYON PARASIYLA NEDEN LÜKS ARAÇ ALINDI?

AK Parti yönetimi döneminde bankalardan promosyon olarak araç alındığının hatırlatıldığı muhalefet şerhinde, “İşçilerin maaş ödemelerini yaptığınız hesaplardan promosyonu neden lüks araç olarak alıyorsunuz? Doğrusu bunu da nakit olarak işçilere pay edip, onların alın terini yine onlara ödemek değil miydi?” diye soruldu.

İETT ARAÇ İHALESİ YENİLENEREK ARAÇ SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

İETT araç ihalesine AK Parti’nin raporunda hiç değinilmediğine dikkat çeken açıklamada, “Komisyonda soru olarak sorduğunuz, ancak hiç değinmediğiniz konulardan biri de İETT. 2 Eylül 2019 tarihli araç ihalesinin iptal nedeni, tekliflerin yüzde 2’lik kasko bedelinin üstünde olması ve 175 olan araç sayısının 35 araç azaltılarak 140’a düşürülmesidir. 30 milyar lira borçla devralınan İBB’de, vatandaşlarca kabul görmüş tasarruf tedbirlerinin arttırılarak devam etmesini öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

İSTENEN BELGELER KOMİSYONA TESLİM EDİLDİ

İBB Meclisi Araştırma Komisyonu’nun İBB yönetimi hakkındaki iddiaları ile İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın cevapları şöyle:

1. İDDİA:

24 Haziran 2019 tarihi itibariyle İBB, Bağlı kuruluşlar ve İştirakler bünyesinde bulunan tüm araç listeleri BELTUR, BİMTAŞ ve KİPTAŞ haricinde komisyonumuza dosya ekinde sunulmuştur. Ancak bu şirketler konuyla ile ilgili cevap vermemiştir.

1. CEVAP:

BELTUR, BİMTAŞ ve KİPTAŞ’a ait resmi yazılar komisyona sunulan dosyada yer almaktadır.

İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN SUNDUĞU ARAÇ LİSTESİ KABUL EDİLMEDİ

2.İDDİA:

Karşılaştırma yapabilmek amacıyla 20 Şubat 2020 tarihi itibariyle tüm araç bilgileri kurumdan yazılı olarak talep edilmiş olmasına rağmen 06.03.2020 tarihine kadar herhangi bir cevap verilmemiştir.

2. CEVAP:

Komisyon tarafından istenilen 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle mevcut araç listesi Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanarak 09.03.2020 tarihinde Komisyona sunulmuş olup, Komisyon tarafından kabul edilmemiştir.

BÜROKRATLAR KOMİSYONA BİLGİ VERDİ

3. İDDİA:

Bilgi almak amacıyla komisyonumuza davet ettiğimiz bürokratlar engellenmek istenmiş, komisyona gelen ve bilgi veren bürokratlar ise bir süre sonra görevden el çektirilmiştir. Bu ve benzer durumlar nedeniyle komisyonumuza doğrudan bilgi akışı kısıtlanmıştır.

3. CEVAP:

Komisyon tarafından sözlü olarak davet edilmek istenilen yöneticimiz için yazılı talep istenmiş olup, Komisyon tarafından yazılan davet yazısı sonrasında yöneticimiz Komisyona giderek sorulan sorulara cevaplarını vermiştir.

4.İDDİA:

Müdürlüklerden gelen cevapların doğrudan komisyonumuza ulaştırılması konusunda yazılı olarak talep etmemize rağmen herhangi bir cevap alınamamıştır.

4. CEVAP:

Komisyon tarafından istenen; İBB birimleri, İSKİ Genel Müdürlüğü, İETT Genel Müdürlüğü ve İştiraklere ait tüm veriler İBB Hukuk Müşavirliği tarafından konsolide edilip, Komisyona sunulmuştur.

KOMİSYON, PROMOSYON ARAÇLARI İSRAF KABUL ETMEDİ

5.İDDİA:

Destek Hizmetleri Müdürü’nün 24.12.2019 tarihinde komisyonumuza verdiği beyanında, bankaların promosyon araç olarak tahsis ettiği ve kiralık olmayan araçların da alana götürülmüş olduğunu ifade etmiştir. Bedelsiz olarak kuruma tahsis edilen bu ve benzeri araçların israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

5. CEVAP:

Bankadan alınan promosyon aracı (Audi A8 L) ve kiralık 730 araç ile birlikte toplam 731 araç 8 Eylül 2019 tarihinde iade edilmiştir. İade edilen tüm bu araçlar ihtiyaç fazlası araçlardır. Buradaki meseleye belediye kaynak israfı olarak değil kamu kaynağı israfı gözüyle bakılması gerekmektedir. Vakıfbank’ın bir kamu bankası olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Ayrıca bedelsiz tahsis edilen aracın yakıt bedeli İBB tarafından karşılanmaktadır.

6.İDDİA:

İdare tarafından iletilen yazılarda alana çekilen 120 adet aracın müteahhit firmalar tarafından bedelsiz olarak iş denetim kapsamında tahsis edilen ve kiralık olmayan araçlar olduğu belirtilmiştir. İhale şartnameleri kapsamında iş denetiminin sağlanması için kuruma bedelsiz ve iş süresince tahsis edilen bu araçlar için herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

6. CEVAP:

Bahse konu iade edilen 120 aracın tamamı ihale kapsamında olan araçlardır. Bu araçlar; yapım, hizmet vb. ihaleler kapsamında bile olsa ihale sözleşmelerinin içerisinde bedelleri ödenmekteydi. İlgili yüklenici firmalar; teklifler verilirken bu konu hesap edilerek teklifler verilmektedir.

HİZMET ARAÇLARI İADE EDİLMEDİ

7.İDDİA:

Yenikapı’ya çekilen, müteahhit ve promosyon ürünü dışındaki araçların müdürlükler tarafından gönderilen yazılarda da belirtildiği gibi itfaiye, otobüs, kamyon, evde sağlık hizmeti, zabıta hizmetleri gibi belediye hizmetlerinde kullanılan araçların hizmet aracı olduğu, makam aracı olmadığı tespit edilmiştir.

7. CEVAP:

İade edilen 731 araç içerisinde otobüs, kamyon, itfaiye, zabıta, evde sağlık hizmeti gibi İBB hizmetlerinde kullanılan araçlar yoktur. İlgili birimlerden (İtfaiye, Zabıta, Yol Bakım, Sosyal Hizmetler) iade edilen araçlar olmuştur fakat iade edilen bu araçlar bil fiil bahse konu hizmetlerinde kullandıkları araçlar değillerdir. (Örneğin; 731 araç içerisinde bulunan ve İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından iade edilen sadece 1 adet Clio marka araç bulunmaktadır)

YENİKAPI’DA İBB’YE AİT RESMİ ARAÇ YOKTU

8.İDDİA:

Yenikapı’ya götürülen araçlardan bir kısmının belediyenin özmalı olan resmi araçlar olduğu tespit edilmiştir.

8. CEVAP:

5 nolu iddiada da vermiş olduğumuz cevapta da yer aldığı üzere iade edilen 731 araç içerinde resmi araç bulunmamaktadır.

YENİKAPI’DAKİ ARAÇLAR GERİ ÇEKİLMEDİ

9.İDDİA:

Yenikapı’ya gönderilen araçlardan bir kısmının, alana gönderildikten sonra hizmet ihtiyacına binaen geri çekildiği, ilgili müdürlükler tarafından bir süre daha kullanıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.

9. CEVAP:

İdare olarak Komisyona sunduğumuz cevabi yazımızda böyle bir bilgi/belge bulunmamaktadır. Yenikapı’ya gönderilen araçlar 08.09.2019 tarihinde nihai olarak belirlenmiş olup, daha öncesi süreçteki hareketler idari operasyonlar çerçevesinde yapılmıştır. Ayrıca; Komisyonun bu şekilde gerçek olmayan ve idare tarafından resmi olarak da kendilerine takdim edilmemiş bir bilgi/belgeyi kendi raporuna ekleyerek resmi bir hüviyet kazandırma girişimi devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.

MÜDÜR YARDIMCISI VE ŞEFLERİN KULLANDIĞI ARAÇLAR DA İADE EDİLDİ

10.İDDİA:

İlgili birimlerden gelen cevabi yazılarda toplam 36 adet aracın, makam aracı olduğu ifade edilmiştir. Ancak yapılan, incelemede bu araçların Müdürlük hizmetine tahsis edilen ve aktif olarak Müdür Yardımcısı ve Şef pozisyonlarında görev yapan personelin kullandığı hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir. Hizmet kalitesi ve çalışma verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılan bu uygulamanın israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

10. CEVAP:

Bahse konu araçlar ihtiyaç fazlası makam araçları olup, kamu kaynağı israfı düşünülerek iade edilmiştir.

11.İDDİA:

08.09.2019 tarihinde Yenikapı’ya gönderilen araçların bir kısmının (24 Haziran 2019) tarihinden sonra yapılan araç kiralama ihaleleri ile kurumlara alındığı ve sonra ihtiyaç fazlası gibi gösterilerek alana gönderildiği tespit edilmiştir. İhtiyaç fazlası gibi görülüp alana gönderilen bu araçların 23 Haziran seçimleri sonrası neden kiralandığı anlaşılamamıştır.

11. CEVAP:

İhalelere dair sözleşmelerin sona ermesini müteakip, hâlihazırda mevcut araçlar için ihale yapılması kamu hizmetlerinin sürekliliği açısından zaruri ve doğaldır. 24 Haziran sonrasında yapılan araç ihaleleri de bu şekilde yapılmıştır. (İSKİ ve İETT)

HİZMETLERDE AKSAMA YAŞANMADI

12.İDDİA:

Destek Hizmetleri Müdürü’nün 24.12.2019 tarihli komisyonumuza verdiği beyanında, Yenikapı’ya gönderilip iade edilen araçlardan sonra ilgili birimlerden yoğun bir şekilde araç talepleri geldiği ve bu taleplerin karşılanamadığı ifade edilmiştir. Komisyonumuzca araç ihtiyacı olan bir kurumda ihtiyaç fazlası denilip araçların Yenikapı’ya gönderilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

12. CEVAP:



Destek Hizmetleri eski Müdürün komisyona verdiği söylenilen beyanında Yenikapı’ya gönderilip, iade edilen araçlardan sonra birimlerden yoğun bir şekilde araç taleplerinin geldiği ama karşılanamadığı söylemi doğru değildir. Bu zamana kadar hizmetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır.