Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
108659
ALTIN
272.756
DOLAR
5.7520
STERLİN
7.5661
EURO
6.3849

Yiyecek bulamayan köpekler vatandaşlara saldırıyor

Sahipleri tarafından sokaklara terk edilen hayvanlar, zorlu kış günlerinden yiyecek bulamayınca insanlara saldırmaya başladı.

Yiyecek bulamayan köpekler vatandaşlara saldırıyor

Sahipleri tarafından sokaklara terk edilen hayvanlar, zorlu kış günlerinden yiyecek bulamayınca insanlara saldırmaya başladı.

06 Aralık 2019 Cuma 07:40
Yiyecek bulamayan köpekler vatandaşlara saldırıyor

Yiyecek bulamayan köpekler vatandaşlara saldırıyor


İstanbul'da sokaklara terk edilen binlerce canlı, soğuklarla birlikte ölüm kalım savaşı veriyor. Özellikle ormanlara yakın bölgelerde yabanileşen köpekler mahalleleri basarak vatandaşlara saldırıyor. Yerel yönetimlerin orman kenarlarına bıraktığı yiyecekler yetersiz kalınca sokakları, mahalleleri hatta güvenliği bulunan siteleri basan köpeklerin neden olduğu korku kış mevsiminde daha da artıyor. Zira kuduz tehlikesi en çok kış mevsiminde kendini gösteriyor.

ORMANDA YABANİLEŞEN KÖPEKLER MAHALLELERİ BASIYOR

Sokak aralarında yakaladıkları kedileri parçalıyorlar, çocuklara saldırıyorlar

SOKAK ÇETESİ GİBİ SALDIRIYORLAR

Pendik, Tuzla ve Kartal'da çok sayıda köpek saldırısının meydana geldiğini belirten vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren ormanlık alandan mahallelerde sokaklar arasına inen köpeklerin kedileri parçaladığını söylüyorlar. 


Tuzla'da Mimarsinan Mahallesi'nde ise durumun daha da vahim olduğunu belirten vatandaşlar köpeklerin okula giden çocuklara saldırdığını belirterek "Çocuklarımızı oyun için dışarıya gönderemiyoruz. Köpekler çete halinde sokak aralarında dolaşıyor, insanlara ve kendilerinden olmayan hayvanlara saldırıyor, dün yine bir kediyi parçalayarak öldürdüler. Aralarında pitbull cinsi köpekler de var. Kedilerin yoğun olduğu siteleri hedef alıyorlar. Sabah erken saatlerde okula giden çocuklar için büyük tehdit oluşturuyorlar. Yetkililerin bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz" diyerek dert yandılar.

HEVESLE EVE ALIYORLAR, ORMANA BIRAKIP KAÇIYORLAR 

Ormanlara terk edilerek yabanileşen köpeklerin tamamının bir hevesle eve alındığını, çocuklarının, eşlerinin mutlu edildikten sonra sokaklara atıldığını belirten vatandaşlar "Hayvan sevgisini kaldıramayanlar, başkalarının hayatını tehlikeye atıyor.

Evde hayvan besleyenlerin de en az sokak köpekleri kadar kontrol altında tutulması gerekir. Evindeki hayvanı kaybedenler hakkında işlem yapılmalı, dünyanın çok sayıda medeni ülkesinde, evinde beslediği hayvanlara kötü muamele yapanlara, sokaklara terk edenlere ağır yaptırımlar uygulanır. Bu tür yaptırımlar gündeme getirilmeli" görüşünde.

Son Güncelleme: 06.12.2019 08:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz Üniversitesi'nde whatsapp kavgasında kan döküldü
Akdeniz Üniversitesi'nde whatsapp kavgasında kan döküldü
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevi firarisi çıktı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevi firarisi çıktı
Marmara fayını dinleyen kabloları balıkçı magandalar parçaladı
Marmara fayını dinleyen kabloları balıkçı magandalar parçaladı
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ve soğuk var
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ve soğuk var
Balerin Ceren Özdemir cinayeti | Evinin önünde katledildi
Balerin Ceren Özdemir cinayeti | Evinin önünde katledildi
AK Parti'den 60 bin kişi istifa etti
AK Parti'den 60 bin kişi istifa etti
Suriye ve Irak'ta çatışma, 2 şehidimiz var
Suriye ve Irak'ta çatışma, 2 şehidimiz var
Baltalı müdür hakkında valilik soruşturma açtı
Baltalı müdür hakkında valilik soruşturma açtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim