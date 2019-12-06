Yiyecek bulamayan köpekler vatandaşlara saldırıyor



İstanbul'da sokaklara terk edilen binlerce canlı, soğuklarla birlikte ölüm kalım savaşı veriyor. Özellikle ormanlara yakın bölgelerde yabanileşen köpekler mahalleleri basarak vatandaşlara saldırıyor. Yerel yönetimlerin orman kenarlarına bıraktığı yiyecekler yetersiz kalınca sokakları, mahalleleri hatta güvenliği bulunan siteleri basan köpeklerin neden olduğu korku kış mevsiminde daha da artıyor. Zira kuduz tehlikesi en çok kış mevsiminde kendini gösteriyor.

ORMANDA YABANİLEŞEN KÖPEKLER MAHALLELERİ BASIYOR

Sokak aralarında yakaladıkları kedileri parçalıyorlar, çocuklara saldırıyorlar

SOKAK ÇETESİ GİBİ SALDIRIYORLAR

Pendik, Tuzla ve Kartal'da çok sayıda köpek saldırısının meydana geldiğini belirten vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren ormanlık alandan mahallelerde sokaklar arasına inen köpeklerin kedileri parçaladığını söylüyorlar.



Tuzla'da Mimarsinan Mahallesi'nde ise durumun daha da vahim olduğunu belirten vatandaşlar köpeklerin okula giden çocuklara saldırdığını belirterek "Çocuklarımızı oyun için dışarıya gönderemiyoruz. Köpekler çete halinde sokak aralarında dolaşıyor, insanlara ve kendilerinden olmayan hayvanlara saldırıyor, dün yine bir kediyi parçalayarak öldürdüler. Aralarında pitbull cinsi köpekler de var. Kedilerin yoğun olduğu siteleri hedef alıyorlar. Sabah erken saatlerde okula giden çocuklar için büyük tehdit oluşturuyorlar. Yetkililerin bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz" diyerek dert yandılar.

HEVESLE EVE ALIYORLAR, ORMANA BIRAKIP KAÇIYORLAR

Ormanlara terk edilerek yabanileşen köpeklerin tamamının bir hevesle eve alındığını, çocuklarının, eşlerinin mutlu edildikten sonra sokaklara atıldığını belirten vatandaşlar "Hayvan sevgisini kaldıramayanlar, başkalarının hayatını tehlikeye atıyor.

Evde hayvan besleyenlerin de en az sokak köpekleri kadar kontrol altında tutulması gerekir. Evindeki hayvanı kaybedenler hakkında işlem yapılmalı, dünyanın çok sayıda medeni ülkesinde, evinde beslediği hayvanlara kötü muamele yapanlara, sokaklara terk edenlere ağır yaptırımlar uygulanır. Bu tür yaptırımlar gündeme getirilmeli" görüşünde.