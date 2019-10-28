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Yola tüküren magandalar kendisini uyaran vatandaşlara saldırdı

Magandalığın böylesi görülmedi. Yola defalarca tüküren magandaları uyaran bir vatandaş ile kadına saldıran magandaların görüntüsüne sosyal medyadan küfürler yağıyor.

Yola tüküren magandalar kendisini uyaran vatandaşlara saldırdı

Magandalığın böylesi görülmedi. Yola defalarca tüküren magandaları uyaran bir vatandaş ile kadına saldıran magandaların görüntüsüne sosyal medyadan küfürler yağıyor.

28 Ekim 2019 Pazartesi 19:16
Yola tüküren magandalar kendisini uyaran vatandaşlara saldırdı

Yola tüküren magandalar kendisini uyaran vatandaşlara saldırdı



Türkiye magandaların kol gezdiği, cürretkarlıklarıyla sağa sola saldırdığı ülke haline geldi. İstanbul Esenyurt'ta yola tükürenlere tepki gösteren kişi, feci şekilde dövüldü. Saldırganlardan biri araya girmek isteyen kadına da yumruk atarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki gösteren vatandaşların küfürleri havada uçuştu.


Esenyurt'taki akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre, yol kenarında beklediği sırada yoldan geçen gruptaki bir kişinin yere tükürmesi üzerine uyarıda bulunan Birol Ş. (52) saldırıya uğradı.

Birol Ş. yere tüküren kişiye, "Evde de yere tükürüyor musun?" deyince feci şekilde dövülmeye başlandı. 7 kişi olduğu belirtilen saldırganları mahalle sakinleri uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu sırada bir kadın da  saldırıya engel olmaya çalıştı. Ancak gruptakilerden biri, kadına da yumruk attı. Birol Ş.'yi döven saldırganlar uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. 

Çevredekiler dayak yiyen adama yardım etmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Yere tüküren kişiyi uyardığı için dayak yediği belirtilen Birol Ş. ve kadının "mahallenin gençleri" diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan  Birol Ş.'nin feci şekilde dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın yanına gelen gruptakiler yumruklarla saldırıyor. Bu sırada orada olan bir kişiler kavgayı ayırmaya çalışıyor ancak şüpheliler araya girmek isteyenleri uzaklaştırıyor. Yoldan geçen bir kadın da adamın darp edilmesini önlemek için araya girmeye çalışıyor. Birol Ş.'nin önüne geçip, kollarını açarak, şehir eşkıyalarını uzaklaştırmaya çalışan kadına saldırganlardan biri yumruk atıyor. 

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