Yüksek faturalar binlerce kişiyi sokaklara döktü | Ağrı'da protesto
Ağrı'da yurttaşlar, yüksek elektrik faturalarına karşı sokağa çıktı. Binlerce kişinin zamları protesto ettiği yürüyüş sırasında hükümet de istifaya çağrıldı.
Ağrı Doğubeyazıt'ta yurttaşlar, son yapılan yüzde 127'lik elektrik zammının geri çekilmesi için elektrik dağıtım şirketi önünde protesto gerçekleştirdi.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, hükümet ve şirket aleyhine sloganlar atan yurttaşlar zamların geri çekilmesini istedi.
Öte yandan protestolar öncesin şirketin ilçedeki şubesini kapattığı belirtiliyor.