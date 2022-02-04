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Yüksek faturalar binlerce kişiyi sokaklara döktü | Ağrı'da protesto

Zamlı faturaların ardından yükselen tepki, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde protesto gösterilerine dönüştü.

04 Şubat 2022 Cuma 17:19
Yüksek faturalar binlerce kişiyi sokaklara döktü | Ağrı'da protesto

Yüksek faturalar binlerce kişiyi sokaklara döktü | Ağrı'da protesto


Ağrı'da yurttaşlar, yüksek elektrik faturalarına karşı sokağa çıktı. Binlerce kişinin zamları protesto ettiği yürüyüş sırasında hükümet de istifaya çağrıldı.

Ağrı Doğubeyazıt'ta yurttaşlar, son yapılan yüzde 127'lik elektrik zammının geri çekilmesi için elektrik dağıtım şirketi önünde protesto gerçekleştirdi.

Zamlara karşı bir araya gelen binlerce kişi, Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde bulunan Aras Elektrik ve Dağıtım A.Ş binası önüne yürüdü. 

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, hükümet ve şirket aleyhine sloganlar atan yurttaşlar zamların geri çekilmesini istedi.

Öte yandan protestolar öncesin şirketin ilçedeki şubesini kapattığı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 04.02.2022 17:34
Anahtar Kelimeler:
FaturaZamProtestoAğrı
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