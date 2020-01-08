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Zorlu Center AVM'de kafenin çatısı çöktü!

08 Ocak 2020 Çarşamba 17:06
Zorlu Center AVM'de kafenin çatısı çöktü!

Zorlu Center AVM'de kafenin çatısı çöktü!



Soğuk kış günlerinde İstanbul Avrupa yakasında oturanların gittiği Zorlu Center AVM'de bir kafenin çatısı çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı bildirilirken, bir kadının ise parmağının koptuğu iddia edildi. Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise olayda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kentte 3 günden bu yana etkili olan poyraz fırtınası ise 108 çatının uçmasına neden olmuş ve şehrin çeşitli bölgelerinde de 128 ağaç devrilmişti. Ancak Zorlu AVM'de meydana gelen olayın bugün etkisini yitiren fırtınadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı da yapılacak tespitler sonunda açıklanabilecek. 


İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu Center Alışveriş Merkezi'nde lüks restoranların bulunduğu alanda bir kafenin çatısı çöktü.

Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı bildirildi.  Olay yerine de ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Habertürk'ten Onur Aydın'ın aktardığı bilgiye göre ise bir kadın müşterinin parmağının koptuğu iddia edildi.

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da, olayda 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği kaydedilerek hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. 

Çatının neden çöktüğü ise henüz netlik kazanmadı.
 

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