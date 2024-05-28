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75 yaşındaki kadına, 5 kişiyi darptan ceza verdiler

Koca koca adamlar, 75 yaşındaki Hatice Kocalar’ın kendine ait toprağını savunurken darp edildikleri iddiasıyla açtıkları davadan 'ceza kararı' çıktı. Mahkeme Hatice teyzeye toprağını koruduğu için 4 bin 480 TL para cezası verdi

28 Mayıs 2024 Salı 19:31
75 yaşındaki kadına, 5 kişiyi darptan ceza verdiler






75 yaşındaki kadına, 5 kişiyi darptan ceza verdiler


Ege Bölgesi'nde vatandaşlara ait tapulu arazileri yağmalayan maden şirketlerinin küstahlığı adliyelerde kendini göstermeye başladı. 75 yaşırda olmasına rağmen Denizli Tavas çevresindeki maden şirketleri tarafından talan edilen toprakların savunulmasında öncü olan Hatice teyzeyi tam 5 kişiyi darp ettiği gerekçesiyle ceza verildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan Şeyda Öztürk imzalı haberde ilginç detaylar yer aldı. Denizli Tavas’taki Aydan köyünde tarlasında girmek isteyen maden ocağı görevlilerini darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve savcının beş yıl hapsini istediği 75 yaşındaki Hatice Kocalar’ın davası bugün Tavas Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kocalar mahkemede yaptığı savunmasında, “Ben suç işlemedim. Toprağıma sahip çıktım. Toprağına sahip çıkan insan suçlu değildir” dedi.

Mahkeme 5 kişiyi darp ettiği iddiasıyla yargılanan Koca’yı, raporu olan iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle suçlu bularak 4 bin 480 TL para cezası verdi.


"TOPRAĞINI KORURKEN ŞEHİT OLDU"

Koca, kişi başı 2 bin 240 TL para cezası ödeyecek. Duruşma sonrası açıklama yapan Koca, “Dedem Çanakkale’de toprağını korurken şehit oldu. Şanım kalsın toprağımı koruduğum için” dedi.

"İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ"

Davayı Cumhuriyet’e değerlendiren Koca’nın avukatı Ozan Orpak, “Darp iddiasıyla açılan davada üç kişinin sağlık raporu olmadığı için Hatice teyzeye iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle ceza kesildi. Mahkeme istinaf yolu kapalı dedi ancak biz usulde eksiklikler olduğu kanaatindeyiz. Bu yüzden hem istinafa hem de Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız” diye konuştu.

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DenizliTavas
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