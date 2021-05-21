8 ilde Sedat Peker Operasyonu | Çok sayıda gözaltı var



Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski içişleri bakanı ve eski emniyet genel müdürlerinden Mehmet Ağar ile bazı siyasi ve gazetecileri hedef alan yayınlarıyla gündemi sarsın Sedat Peker yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 8 ilde yürütülen operasyonda toplam 171 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı; 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" operasyonu başlattı



Bu kapsamda; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde “Sahil Rüzgarı” kod adlı operasyon başlatıldı.

Antalya ilinde 32, Aydın ilinde 15, Balıkesir ilinde 25, İzmir ilinde 30, Mersin ilinde 19, Muğla ilinde 19, İstanbul ilinde 13 ve Adana illinde 18 şüpheli şahsa yönelik olmak üzere; yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef şahsa yönelik 21.05.2021 tarihinde eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldı.