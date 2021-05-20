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Ablasına küfreden adamı, lüks rezidansta bıçakladı

İstanbul'da, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta kan donduran bir olay meydana geldi. Ablasına saldıran ve küfreden adamı iki yerinden bıçaklayan zanlı yakalandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:31
Ablasına küfreden adamı, lüks rezidansta bıçakladı

Ablasına küfreden adamı, lüks rezidansta bıçakladı

İstanbul Kağıthane’de bir genç, ablasıyla birlikte yaşamasından rahatsız olduğu evli ve 2 çocuklu bir adamı, ablasını dövdüğü ve küfür ettiği gerekçesiyle iki yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi

Evli ve 2 çocuklu olan İsmail B. (42),bir süre önce Zekiye Rabia S. ile birlikte lüks bir rezidansta yaşamaya başladı. Olay günü iddiaya göre İsmail B., S.’ye küfürler savurarak kadını darp etti.

EKMEK BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre bu durumdan haberdar olan Zekiye Rabia S.’nin erkek kardeşi Mehmet Ali S. (19),soluğu rezidansta aldı. Daireye giren genç ablasını darp ettiği iddia edilen İsmail B.'yi mutfaktan eline geçirdiği bıçakla yaraladı. Sol koltuk altından ve sol omzundan yaralanan B., dairenin kapısını açtıktan sonra yere yığıldı.

OLAY YERİNDE AĞIR YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine rezidansa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İsmail B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ameliyata alınan B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ali S.'nin ve ablasının çelişkili ifadeler vermesi üzerine saldırgan genci sorguya aldı.

POLİS SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI

Sorguda suçunu itiraf eden saldırgan, nikahsız yaşadıkları için durumdan rahatsız olduğunu ve darp etmesi nedeniyle ablasını korumak için bıçakladığını itiraf etti. Olayda kullandığı bıçağı da çöp kutusuna attığını söyleyen genç, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bıçağın da muhafaza altına alındığı olayda, emniyete götürülen genç işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SaldırıRezidansBıçaklamaKağıthane
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