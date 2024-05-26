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Afganlılara kolay vize haberlerine açıklama geldi

İran üstünden sınırları kaçak yolla geçerek büyük kentleri dolduran kim olduğu bilinmeyen Peştun kökenliler yetmiyormuş gibi, Afgan vatandaşlarına kolay vize verildiği iddialarına açıklama geldi.

26 Mayıs 2024 Pazar 15:05
Afganlılara kolay vize haberlerine açıklama geldi






Afganlılara kolay vize haberlerine açıklama geldi


Türkiye'nin başına dert olan kaçak istilacılar arasında Suriyeli'lerden sonra ikinci sıraya yerleşen Peştun kökenli Afgan vatandaşlarına, Türkiye'nin kolay vize vereceği iddiaları yalanlama geldi.
Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele için Türk heyetinin Afganistan’a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bazı basın yayın organları ve ve sosyal medyada yer alan 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığı heyetinin Afganistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanabilmesi için kaynak ülkelerle ikili temaslarda bulunulması gerekmektedir. Afganistan’a bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımız vurgulanmış ve ülkemizde düzensiz göçmen konumunda bulunan Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçleri ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TOPLANTILARDA BAYRAĞIMIZ KONMAMAKTADIR'

Ayrıca görüşmelere, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve ilgili kurum yetkililerinin de katıldığı belirtilerek, "Ülkemiz, Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için bu tür toplantılarda bayrağımız konmamaktadır. Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

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