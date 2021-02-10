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Afyon Sandıklı'da kızının boğazını bıçakla kesen baba yakalandı

Sandıklı'da yol ortasında tartıştığı henüz 16 yaşındaki kızını, boğazından keserek ağır yaralayan baba, gözaltına alındı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:39
Afyon Sandıklı'da kızının boğazını bıçakla kesen baba yakalandı

Afyon Sandıklı'da kızının boğazını bıçakla kesen baba yakalandı



Afyon'da korkunç bir olay yaşandı. Kentin Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.'yu (16) boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti.


Vahşi saldırı sırasında jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı.

Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.
 

Anahtar Kelimeler:
AfyonSandıklı
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