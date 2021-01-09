Aleyna Yurtkölesi'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Denizli’de kendisinden haber alınamayan Aleyna Yurtkölesi adlı genç kız yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Yakınlarının ulaşamadığı genç kız yatağında cansız bedeni bulunurken, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri talihsiz genz kızın ölümünü şüpheli bulurken, cinayet şüphesi ile çevredeki güvenlik kameralarından görüntüler toplanıyor.
Sonrasında yakınları eve geldi ve kapıyı zorla açarak Aleyna'nın yatağında cansız bedenini gördüler. Ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Sağlık görevlileri Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar. Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.