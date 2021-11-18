Ankara'da patlama oldu | Çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ankara'da patlama oldu, çöken binada arama sürüyor



Keçiören Kuyubaşı Mahallesi'nde doğalgaz ya da LPG tüpünden kaynaklandığı bildirilen patlama nedeniyle binanın büyük bölümü çöktü. Çok sayıda vatandaş enkazdan çıkarıldı, arama çalışmaları sürdürülürken yaralı vatandaşlar hastanelere kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı mahallesinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı. 60 yıl önce yapılan binanın çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi geldi.



KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamaya ilişkin şunları söyledi:

OLAYDA 6 YARALI VAR, KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

"Bu kadar bir hasar olmaz. Doğal gaz patlaması gibi gözüküyor. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda, altı yaralımız var ikisi çocuk. İnşallah hayati tehlikesi olan, ölen olmaz. Binanın dörtte biri göçmüş durumda. Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Zemin artı iki kattan oluşuyor. Deprem olmuş gibi çökmüş durumda."

Patlamanın ardından enkazın olduğu bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ile itfaiye aracı sevk edildi. Çok sayıda apartman sakini, oluşan göçükten kurtarıldı.

Patlama sonrası yetkililer ilk belirlemelere göre 6 vatandaşın yaralandığını duyurdu.



Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.