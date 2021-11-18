Ankara'da patlama oldu | Çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ankara'da patlama oldu, çöken binada arama sürüyor
Keçiören Kuyubaşı Mahallesi'nde doğalgaz ya da LPG tüpünden kaynaklandığı bildirilen patlama nedeniyle binanın büyük bölümü çöktü. Çok sayıda vatandaş enkazdan çıkarıldı, arama çalışmaları sürdürülürken yaralı vatandaşlar hastanelere kaldırıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı mahallesinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı. 60 yıl önce yapılan binanın çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi geldi.
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamaya ilişkin şunları söyledi:
OLAYDA 6 YARALI VAR, KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Patlamanın ardından enkazın olduğu bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ile itfaiye aracı sevk edildi. Çok sayıda apartman sakini, oluşan göçükten kurtarıldı.
Patlama sonrası yetkililer ilk belirlemelere göre 6 vatandaşın yaralandığını duyurdu.
Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.