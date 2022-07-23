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Arap terör örgütü Türkiye'yi Taksim'den tehdit etti

İran tarafından desteklenen Iraklı terör örgütü üyeleri, İstanbul Taksim Meydanı'ndan görüntü paylaşarak tehdit savurdu.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:34
Arap terör örgütü Türkiye'yi Taksim'den tehdit etti


Arap terör örgütü Türkiye'yi Taksim'den tehdit etti



İran desteklenen Ketaib Seyid el-Şüheda grubunun İstanbul'daki uyuyan hücreleri, Taksim Meydanı'ndan bir fotoğraf paylaşarak Türkiye'yi tehdit etti.

İranlı milis gruplarının propagandasının yapıldığı bir Telegram kanalında, Taksim Meydanı’ndan Türkiye'yi tehdit eden bir fotoğraf paylaşıldı.

Taksim Meydanı'ndan paylaşılan fotoğrafta “Nerede olmamız gerekiyorsa, orada olacağız” şeklinde not düşüldü.

Fotoğrafta, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüten İran destekli Ketaib Seyid el-Şüheda grubunun amblemi bulunuyor.

2 TÜRK ÜSSÜNE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Dün, İran destekli teröristler tarafından farklı zamanlarda Irak'ın kuzeyindeki iki Türk askeri noktasına saldırı gerçekleşmişti.

İran destekli milisler, Bamerni askeri üssünü iki İHA İle hedef almaya çalıştı, ancak İHA'ların düşürüldüğü ifade edildi.

Milisler, Zelikan askeri üs bölgesine de roketlerle saldırmaya çalışmış, fakat roketlerin üs yakınlarına düştüğü bildirildi. Zelikan üssüne roketli saldırıyı üstlenen Ahrar El-Irak grubu, “Eğer Türkiye işgali sürdürmekte ısrarcı olursa, operasyonlarımız genişleyecek ve Türk topraklarının derinliklerindeki askeri güvenlik tesisleri vurulacak” iddiasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Arap Terör örgütüKassamTaksim
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