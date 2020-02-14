Arzu T. kurbanlarının sayısı artıyor | Şantaj skandalı



Konya polisine başvuran çok sayıda erkek, Arzu T. adlı bir kadının şantajına maruz kaldığını iddia eddi. Yurt dışında yaşadığı iddia edilen genç bir kadın, sosyal medyadan iletişim kurduğu Konyalı erkekleri sanal tuzağa düşürdüğü belirlendi. Erkeklerin çıplak görüntülerini elde eden kadının bu yolla şantaj yaptığı kurbanlarından binlerce lira para sızdırdığı iddia ediliyor. Şantaj kurbanları arasında Konya'nın tanınmış iş adamları, esnaf ve yöneticileri ile birlikte bir de gazetecinin bulunduğu öne sürüldü.



SANAL ARKADAŞLIK ŞANTAJA DÖNMÜŞ

Konya basınında yer alan iddialara göre "Arzu T." adını kullanarak sahte profille sosyal medya hesap açan bir kadın, sosyal medyadan istek gönderdiği erkeklerle önce sanal ortamda yazışıyor. Ardından telefon numarasını alarak telefonla konuşmaya başlıyor.



GÜVEN KAZANDIKTAN SONRA BAŞLIYOR

Güven kazandıktan sonra da görüntülü konuşma yaparken sanal birliktelik talebinde bulunuyor. Karşısındaki erkeğin soyunmasını sağlayan kadın, çıplak görüntülerini çekiyor. Daha sonra da çıplak görüntüyü internette yayınlama tehdidiyle para istiyor.

"ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR" İDDİASI

Kadının bu yöntemle Konya'da aralarında iş insanı, esnaf ve kurum yöneticilerinin de bulunduğu birçok kişiyi tuzağına düşürüp şantaj yaptığı öne sürüldü. Yerel bir gazetede çalışan gazetecinin de önceki gün Konya Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduğu öğrenildi. Gazetecinin, montajla çıplak hale getirilen görüntü ve fotoğrafları kullanılarak kendisinden şantajla para istendiğini söylediği iddia edildi.

ÇETE İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Arzu T." adı kullanılarak açılan sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Hesabın yurtdışından yönetildiği de iddialar arasında. Polis, olayın bir çete tarafından gerçekleştirildiği ihtimalini de değerlendiriyor.