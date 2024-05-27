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Astrolog Meral Güven için gözaltı kararı

TikTok üzerinden canlı yayında Fenerbahçeli taraftarlara küfürler yağdıran Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

27 Mayıs 2024 Pazartesi 21:11
Astrolog Meral Güven için gözaltı kararı






Astrolog Meral Güven için gözaltı kararı

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu ardından sosyal medya karıştı. Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili Astrolog Meral Güven hakkında önce soruşturma açıldı, ardından gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı astrolog Meral Güven'in yaptığı paylaşımla ilgili resen başlattığı soruşturma gözaltı kararı ile sonuçlandı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"

'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CANLI YAYINDA KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenmesiyle Süper Lig'in sezon şampiyonu Galatasaray oldu. 

Son güne kadar şampiyonun Fenerbahçe olacağını söyleyen astrolog Meral Güven ise, şampiyonun belli olmasının ardından söylemlerini değiştirdi.

Her iki tarafın da tepkilerine sebep olan Güven, hızını alamayıp TikTok'ta Fenerbahçeliler'e ağza alınmayacak küfürler etti.

Güven, Instagram'dan da şu paylaşımı yaptı:


O PAYLAŞIM SONRASI AÇIKLAMA

Astrolog Güven, bugün Ekol TV'ye yapmış olduğu açıklamalarda çıplak fotoğraflarının yayınlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını iddia etti.

Güven, "Bütün ailemin dahil edildiği bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim. Ama nedenini başında söyledim. Sadece benim küfürlerim ortaya çıkarılmış" diye konuştu.

Meral Güven öte yandan fake hesaplardan kendi adına paylaşım yapıldığını belirterek, "İnanmayın bu hesaplara, bu hesaplar bize ait değil. Gece ne oldu bilmiyorum, hepsi silinmiş. Ben gerizekalı mıyım?" dedi.

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