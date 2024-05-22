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Ata Emre Akman cinayeti | Katile yaş indirimi

Balıkesir'de vahşi cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın katili Erdoğan Özdemir'e 18 yaşından küçük olduğu için indirim uygulandı

22 Mayıs 2024 Çarşamba 16:32
Ata Emre Akman cinayeti | Katile yaş indirimi






Ata Emre Akman cinayeti | Katile yaş indirimi


Türkiye'de her kesimden insanı derinden etkileyen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayetinin katil zanlısı yaşı küçük olduğu için cezasında indirime gidildi. Bazı hukukçular uygulanan ceza infaz yasası ile daha az ceza çekerek katil zanlısı Erdoğan Özdemir'in yeniden halkın arasına karışacağı görüşünde. Katil zanlısı ve babasının çok sayıda suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. İşte o haberin detayları:
Motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın katili Erdoğan Özdemir'e 18 yıl hapis cezası istendi. 

Akman'ın 10 Mayıs’ta teslimat için gittiği adreste yanına gelen Özdemir tarafından defalarca bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Özdemir yakalanıp tutuklanmıştı.

YAŞ NEDENİYLE 18 YILA İNDİRİLDİ

Katile kasten tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Özdemir'e istenen ceza 18 yaşından küçük olduğu için 18 ila 24 yıla indirildi.

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CinayetCinayetiBalıkesirAta Emre Akman
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