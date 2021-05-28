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Avapremium ve Yadapremium vurgunu | Çok sayıda şikayet var

Türkiye yeni Çiftlik Bank skandalıyla çalkalanıyor, Ava ve Yada Premium adlı internet sitelerinden yüksek gelir vaad ederek para toplayan şirket yöneticileri kayıp.

28 Mayıs 2021 Cuma 12:18
Avapremium ve Yadapremium vurgunu | Çok sayıda şikayet var

Avapremium ve Yadapremium vurgunu | Çok sayıda şikayet var


Türkiye yeni bir internet vurgunu ile yüzleşiyor. Çiftlik Bank ile başlayan ve Thodex ile zirveye çıkan online vurgun ve dolandırıcılık, bu kez Yada ve Ava adlı premium olduğu iddia edilen sözde kazanç siteleri üstünden gerçekleştirildi. 2020 yılında Ava Premium olarak lanse edilen ve yatırımcılarına haftalık kazanç sağladığını iddia edilen şirket kapandı. Ne internet sitesi ne de telefonlarına iletişim sağlanamazken Sermaye Piyasası Kurulu olaya el koydu. 

Ava Premium adını kullanan ve oyun uygulamaları geliştirip Avrupa ülkelerinde pazarlayıp döviz cinsi gelir elde edilerek yüksek getiri sağlandığına dair fikirle ortaya çıkan ve binlerce mağdur yaratan şebekeye Sermaye Piyasası Kurulu el koydu.

Hürriyet Gazetesi'nden Burak Taşçı  imzasıyla yayınlanan habere göre,  Ava Premium’u mercek altına alan SPK, şirketle ilişkisi olan 3 kişi hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

PARALARI TOPLADILAR ORTADAN KAYBOLDULAR

Kurdukları sistem adına topladıkları paralarla ortadan kaybolan Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında suç duyurusu yapılırken mağdurlar ne yapacaklarını bilemeden şikayet sitelerine yazı yazmaya başladı.

BDDK ya da diğer regülatör kuruluşlardan izin alınmadan yapılan para toplama, yüksek faiz verme, yüksek kazanç vaadinde bulunmak suç unsuru olarak öne çıkıyor.

NASIL KANDIRDILAR?

Yüksek getiri ve yüksek faiz vaadiyle vatandaşlardan para toplayan şirket yetkilileri haftalık olarak kazanç garantisi veriyorlardı.

Ava Premium’un sitesi açıkken yapılan açıklamada şunlar yazıyordu:

"Ava Yazılım LTD. ŞTİ. Tarafından kurulan Ava Premium, 2018 yılından bu yana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde oyun ve uygulamalar geliştirip yayınlıyor. Bu yayınların Türkiye dışında olma sebebi, yayınlardan sağlanan yabancı kur gelirlerinin Türk Lirası’na kıyasla yüksek getiri sağlamasıdır. Bu sayede, birçok yatırımcımıza diğer yatırım alanlarına kıyasla hem yüksek hem risksiz hem de haftalık kazanç garantisi veriyoruz. Sizler için özel olarak tasarladığımız müşteri paneliyle üç farklı kazanç paketimizden birini seçerek, sizler de Ava Premium ile kazanmaya başlayabilirsiniz."

HİKAYE 2018’DE BAŞLIYOR

2018 yılında T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi olarak Şişli’de Perpa’da kurulan şirketin sahiplerine bakıldığında Arjantin ve Suriye uyruklu kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Arjantinli Luis Abdel Salam’ın Kağıthane’de ikamet ederken Suriye uyruklu Ahmad Salem Eshany’nin de Suriye’nin Humus kentinde ikamet ettiği ortaya çıktı. 100 bin lira sermaye ile kurulan şirkette iki ortak sermayeyi yarı yarıya bölüştü. Şirketin ana faaliyeti ise internet ortamında elektronik ticaret veya elektronik tahsilat ve yapılabilmesi için web sayfaları, sanal mağazalar veya online ödeme siteleri açmak olarak belirtilmiş.

GEÇTİĞİMİZ YIL MELİKE POLATEL ŞİRKETİ ALMIŞ

28 Mayıs 2020 tarihinde T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi’ni Melike Polatel iki yabancı uyruklu şahıstan satın aldı. Satın alma sonrasında Polatel kendisine şirket müdürü unvanı verdi.

HAZİRAN 2020’DE UNVAN DEĞİŞTİRMİŞLER

İstanbul Şişli’de Trump Tower’da merkezi bulunan şirket T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi unvanını 12 Haziran 2020 tarihinde değiştirdiği ortaya çıktı. Şirketin ana faaliyet konusunu ise bilgisayar programı yazmak, program lisansı almak, satma, dağıtma ve kurulumunu yapmak olarak öne çıkıyor.

SPK’NIN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKLA SUÇLADIĞI İSİMLER

Sermaye Piyasası Kurulu tespit ettiği 3 kişi için suçlarını da belirten açıklamayı haftalık bülteninde yayımladı.

İşte o detaylar:

Melike Polatel için “www.avapremium.com” internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Ava Yazılım Ltd. Şti.’nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması,

Yaşar Tursun hakkında “www.avapremium.com” internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Ava Mobil Uygulama Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması,

Ali Tatar “www.yadapremium.com” internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Yada Premium Bilişim Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.’nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması.

ONLARCA ŞİKAYET YAĞDI

Mağdurlar karşılarında muhatap bulamayınca şikayet sitelerine yönelmeye başladı. Paralarını kaybeden hem maddi hem de manevi olarak çöküntü içine giren kişiler dertlerini internet sayfalarına dökmeye başladı.

SİTELER KAPALI

www.avapremium.com ve www.yadapremium.com sitelerine erişim sağlanamıyor. Siteleri serverdan kapatmış olan şirket sorumluları izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar.
 

Anahtar Kelimeler:
AvaAva PremiumYada Premium
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