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AVM'de çocuğunu tekmeleyen maganda yakalandı

Bir alışveriş merkezinde yerde ağlayarak yatan çocuğu tekmeleyen adam, talihsiz çocuğun babası çıktı. Polis o adamı yakalayarak ifadesini aldı.

AVM'de çocuğunu tekmeleyen maganda yakalandı

Bir alışveriş merkezinde yerde ağlayarak yatan çocuğu tekmeleyen adam, talihsiz çocuğun babası çıktı. Polis o adamı yakalayarak ifadesini aldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:19
AVM'de çocuğunu tekmeleyen maganda yakalandı

AVM'de çocuğunu tekmeleyen maganda yakalandı

Türkiye'yi ayağa kaldıran magandanın görüntüleri İzmir polisini harekete geçirti. Bir AVM'de yerde yatan çocuğunu tekmeleyen adam Balçova polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılığa gönderildi..

İzmir Balçova’daki bir alışveriş merkezinde (AVM) babası olduğu iddia edilen bir kişinin çocuğuna attığı tekme görüntülere yansımıştı. O kişi, Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İzmir'in Balçova ilçesinde önceki akşam saat 21.00 sıralarında bir alışveriş merkezinde Türkiye'nin kanını donduran bir olay meydana gelmişti. Alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntüde, bir kişi kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de saldırgana tepki gösterdiği görülmüştü. Görüntülerin tv kanalları ve sosyal medyada çığ gibi yayılmasının ardından polis ekipleri saldırganın kimliğini belirledi.

POLİS O BABAYI YAKALADI

Edinilen bilgilere göre dehşet görüntüsüne yansıyan ve küçük çocuğun babası olduğu iddia edilen zanlı, Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan baba savcılığa sevk edildi.

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