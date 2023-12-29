AVM’de intihar girişimi | 'çocuklarım aç’ diyerek atladı

AVM’de ‘çocuklarım aç’ diyerek aşağıya atladı!



İstanbul Maltepe ilçesindeki bir AVM’de intihar girişiminde bulunuldu. ‘Maltepe Duysun’ isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yurttaşın korkuluklardan sarktığı ve çevrede çok sayıda kişinin beklediği görülüyor.

Yaptıkları, yapacaklarının garantisidir.



2024'e 3 gün kala bir vatandaşımız;

"Açım ben,çocuklarım aç" diyerek intihar etti!



Neyse; gündemimiz Filistin!! pic.twitter.com/bRyUQEL6MS — Eren.. (@Uzaktan8138) December 28, 2023

İki şahsın müdahale etmek için hamle yaptığı sırada, ellerini bırakan kişi zemin kata düşüyor.

Boşluğa kendini bırakan şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere, “Açım, çocuklarım aç. 15 bin lira borcum var” dediği iddia edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 42 yaşındaki şahıs ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yurttaşın ağır yaralı olduğu da bildirildi.