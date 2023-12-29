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AVM’de intihar girişimi | 'çocuklarım aç’ diyerek atladı

Bir yurttaş Maltepe ilçesindeki bir AVM’de intihar girişiminde bulundu. Yurttaşın “Açım, çocuklarım aç, 15 bin lira borcum var” diyerek boşluğa kendini bıraktığı iddia edildi.

29 Aralık 2023 Cuma 16:34
AVM’de intihar girişimi | 'çocuklarım aç’ diyerek atladı






AVM’de ‘çocuklarım aç’ diyerek aşağıya atladı!


İstanbul Maltepe ilçesindeki bir AVM’de intihar girişiminde bulunuldu. ‘Maltepe Duysun’ isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yurttaşın korkuluklardan sarktığı ve çevrede çok sayıda kişinin beklediği görülüyor.

İki şahsın müdahale etmek için hamle yaptığı sırada, ellerini bırakan kişi zemin kata düşüyor.

Boşluğa kendini bırakan şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere, “Açım, çocuklarım aç. 15 bin lira borcum var” dediği iddia edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 42 yaşındaki şahıs ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yurttaşın ağır yaralı olduğu da bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
İntihar
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