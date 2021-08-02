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Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti | Katili emlakçı çıktı

Antalya'da ablasının yanında eğitimine devam ederken 5 gün önce ortadan kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:46
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti | Katili emlakçı çıktı

Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti | Katili emlakçı çıktı


Dün kayıp haberini duyurduğumuz Azra Gülendam Haytaoğlu'dan korkunç haber geldi! Tecavüz uğrayıp vahşice öldürüldüğü açıklandı. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için ablasıyla tarşan genç kızın gittiği bir kafede kendisi gibi daha önce korona virüs geçirdiği yalanıyla tuzağına düşüren katil zanlısının Azra'yı evine götürdüğü belirlendi. Genç kıza telefonla ulaşan ablası "Benim gibi koronavirüs geçiren bir abiyle tanıştım o beni daha iyi anlıyor' dediği öğrenildi. Polis, katil zanlısı emlakçıyı gözaltına alarak sorguladı. Katil Zanlısı çapraz sorguda suçunu itiraf ederken evinin banyosunda parçalara ayırdığı genç kızın cansız bedenini gömdüğü yerleri gösterdi.

Dün haberi iyigunler.net böyle duyurmuştu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. gözaltına alındı.

Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

Tartışma sırasında genç kız, ablasına “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

AİLESİ POLİSE BAŞVURDU

Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu. Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

VAHŞİCE KATLEDİLMİŞ

Alınan son dakika bilgisine göre Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Haytaoğlu'nun katledildiği anlaşıldı. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. (48) gözaltına alındı.

Caninin ilk ifadesinde, “Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti” dediği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M. M. A’nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.

Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M. M. A.’nın ‘Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak’taki ormanlık alana gömdüm” dediği öğrenildi.

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı M. M. A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son Güncelleme: 02.08.2021 12:41
Anahtar Kelimeler:
CinayetiAntalya
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