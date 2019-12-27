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Barlara silahlı saldırı, 4 eğlence mekanı tarandı

Samsun'da 4 ayrı bara peş peşe düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı..

27 Aralık 2019 Cuma 07:41
Barlara silahlı saldırı, 4 eğlence mekanı tarandı

Barlara silahlı saldırı, 4 eğlence mekanı tarandı

Samsun'da 4 ayrı bara peş peşe düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı..


Samsun'da gergin gece. Aralarında uyuşturucudan aranan zanlılarında bulunduğu saldırganlar ellerinde silahlarla dehşet saçtı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi ve İlkadım ilçelerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde 2 ayrı bar ile Denizevleri Mahallesi'nde 1 bar ve İlkadım ilçesi Fuar alanında ise bir bara pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Saldırganlar barlara peş peşe pompalı tüfekle ateş açıp kaçtılar. Denizevleri Mahallesi'ndeki barın önünde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılardan 3'ü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1 kişi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun polisi silahlı saldırganları yakalamak için alarma geçti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen F.K., A.K. ve G.Ç.'yi olayda kullanılan 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre; gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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SamsunSilahlı SaldırıDenizevleri Mahallesi
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