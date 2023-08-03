Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bayrampaşa'da AVM'ye yangın bombası koyacaklardı

İki teröristin hazırladığı yangın bombası, AVM'ye koymadan hemen üzerlerinde patlayınca yakalandı. Bombacı teröristler suçlarını itiraf etti

03 Ağustos 2023 Perşembe 23:44
Bayrampaşa'da AVM'ye yangın bombası koyacaklardı

Bayrampaşa'da AVM'ye yangın bombası koyacaklardı


Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kolundaki çantası aniden alev alan D.B. ile yanındaki S.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde PKK terör örgütü ile bağlantılı olduklarını, çantanın içinde yangın çıkaran patlayıcı düzenek bulunduğunu ve bu çantayı alışveriş merkezindeki bir mağazaya bırakacaklarını itiraf etti.

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde dolaşan D.B.'nin kolunda taşıdığı çanta bir anda alev almaya başladı. Çantası birdenbire yanan şüpheli ihbar üzerine yanındaki S.A. ile gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde PKK terör örgütü mensuplarından RODEM kod adlı S.D.'nin kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, S.D.'nin yurtdışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden aldırdığını itiraf etti.

S.D.'nin yine örgüt mensubu Y.E. ile patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini, daha sonra bu düzeneğin olduğu çantayı söz konusu alışveriş merkezindeki mağazalardan birine bırakmak için AVM'ye geldiklerini ancak çantanın henüz bilmedikleri bir nedenle yandığını anlattı.

ORMANDA DÜZENEKLER BULUNDU

Şüphelilerin aynı zamanda polise Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda da yangın çıkarmak üzere düzenek yerleştirdiklerini itiraf etmesi üzerine ormanda arama yapıldı.


Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak imha edildi. Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi.

7 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Ekipler yine şüphelilerin itirafları üzerine Bahçelievler'de şüphelilerle ve irtibatlı oldukları kişilerin kaldıkları hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.D., Y.E., M.Y., M.E.Y., Ç.K. ve Ö.G. isimli 7 kişi daha yakalandı.

Hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 kilo 250 gram piroteknik patlayıcı madde, 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek kibrit başı eczası, 2 kilo 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek sıvı kimyasal madde, 200 gram nevi belirsiz kristal madde, 1 kilo 200 g yanma etkisini arttırıcı jel yakıt, 36 adet anahtar sistemi olarak kullanılabilecek plastik parçalar, 180 adet zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek jel kapsül, 2 adet düzenek yapımında kullanılabilecek hızlı yapıştırıcı, 18 adet dış kap olarak kullanılabilecek boş sigara paketleri, cips kutuları ve küçük kaplar, 5 adet düzenekte kapsül içerisine asit doldurmak için kullanılabilecek enjektörler ele geçirildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını devam ettiren ekipler, bu kişilerle beraber hareket ettikleri anlaşılan M.Y. ve Y.E. ile birlikte para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve terörün finansmanı suçundan kaydı olan M.İ.Y isimli 3 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaBombaAVMYangın Bombası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menteşe'de ormanı büyü bozmak için yakan adam yakalandı
Menteşe'de ormanı büyü bozmak için yakan adam yakalandı
Bisiklet sürücüsüne çarparak kaçan sürücü aranıyor
Bisiklet sürücüsüne çarparak kaçan sürücü aranıyor
Diyarbakır'da 4 sağlıkçı bıçaklandı
Diyarbakır'da 4 sağlıkçı bıçaklandı
Karabük'te yakalanan gaspçı sığınmacı çıktı
Karabük'te yakalanan gaspçı sığınmacı çıktı
Suriyeli vize geldiği İsveç Konsolosluğu'nda Türk çalışana silahla saldırdı
Suriyeli vize geldiği İsveç Konsolosluğu'nda Türk çalışana silahla saldırdı
Merve Girişmek Cinayeti | Kız arkadaşını yol ortasında vurdu
Merve Girişmek Cinayeti | Kız arkadaşını yol ortasında vurdu
Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
Voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli' tehdit!
Voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli' tehdit!
İstismarcı öğretmen kayıplara karıştı
İstismarcı öğretmen kayıplara karıştı
Asgari ücretli ölsün diyen Suriyeli hırsızlık yaparken yakalandı
Asgari ücretli ölsün diyen Suriyeli hırsızlık yaparken yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim