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Berfin Yıldız'ın katili takım elbise giydi indirimi kaptı

Genç bir kızı hayatının baharında öldüren katil, karar duruşmasında üstüne takım elbise bir de kıravat çekerek hakim karşısına çıktı, indirimi kaptı..

Berfin Yıldız'ın katili takım elbise giydi indirimi kaptı

Genç bir kızı hayatının baharında öldüren katil, karar duruşmasında üstüne takım elbise bir de kıravat çekerek hakim karşısına çıktı, indirimi kaptı..

17 Eylül 2019 Salı 14:36
Berfin Yıldız'ın katili takım elbise giydi indirimi kaptı

Berfin Yıldız'ın katili takım elbise giydi indirimi kaptı


Üniversiteyi kazanan Berfin Yıldız'ı kendisini terk ettiği için ölümle tehdit etti. Genç kızın kaldığı apartmanın 5. katına tırmanarak belinde silahla çıktı, evi bastı. Kurbanlık koyun gibi tarlaya götürüp kafasına kurşun sıkarak katletti. Karar duruşmasına takım elbise ile çıkan katile iyi halden indirim cezası uygulandı. 'Kadın cinayeti neden durdurulamıyor' sorusuna cevap arayanlar 'Takım elbise kıravat' olayına bir baksın


ÖLDÜRMEK İÇİN İSTANBUL'DAN BOLU'YA GELDİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 3 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı (21),45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 25 yıl istenen katil zanlısına "iyi hal" uygulandı

İstanbul'da yaşayan Cihat Kaycı, 2016 yılında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü kazanıp, üniversiteye gittikten sonra kıskançlık nedeniyle arasının bozulduğu Berfin Yıldız ile görüşmek için Bolu'ya gitti.


5. KATTAKİ EVE KEDİ GİBİ TIRMANDI BALKONDAN GİRDİ

Edinilen bilgilere göre kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5'inci kattaki evine tırmanıp, balkondan eve giren Cihat Kaycı, Berfin Yıldız ile aynı yatakta uyuyan Aziz Başaran'ı (21) tabancayla yaraladı.

KURBANLIK KOYUN GİBİ ARAZİYE GÖTÜRDÜ

Cihat Kaycı, ardından Berfin Yıldız'ı boş araziye götürüp, burada başına tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Cihat Kaycı, hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'silahla yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.c

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 25 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Duruşma savcısı önceki celselerde sanık hakkında verdiği mütalaada, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'silahla konut dokunulmazlığı' suçundan 3 yıla kadar, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapis kararı verilmesini istemişti.

GEÇEN HAFTA ERTELENMİŞTİ

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta karara çıkması beklenen duruşma, avukatların talebi nedeniyle düne ertelenmişti. İki tarafın avukatları da öldürülen Berfin Yıldız ve sanık Cihat Kaycı'nın aileleri arasında para karşılığı anlaşma yapılması durumunu mahkemeye sunmuştu.

BERFİN'İN BABASI KANSER OLDU

Avukatlar, para alınmasının gerekçesi olarak da alınacak belli bir miktar paranın Berfin Yıldız'ın öldürülmesinin ardından kanser hastalığına yakalanan babası Ünsal Yıldız'ın tedavisi için kullanılacağını mahkemeye belirtmişti. Mahkeme başkanı, "Bu şikayet gerektiren bir suç değil. Benim kararıma etki etmez. Ben yine verilecek cezayı veririm. Ancak sizin isteğiniz üzerine duruşmayı erteliyorum" dedi.

MADDİ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Ertelenen duruşma, dün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Cihat Kaycı katıldı. Taraf avukatları ve Cihat Kaycı'nın yakınlarının katıldığı duruşmaya, Berfin Yıldız'ın ailesi katılmadı. Avukatlar duruşmanın başında taraflar arasında maddi anlaşma sağlanamadığını mahkeme heyetine bildirdi.

AVUKATI BERAATINI TALEP ETTİ

Ardından savunmasını veren sanık avukatı, Cihat Kaycı'nın, sevgilisi Berfin Yıldız'ı yatakta başka bir erkekle yakalaması nedeniyle suçu ağır psikolojik bunalım içinde işlediğini söyledi. Avukat, sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulunarak beraat kararı verilmesini talep etti.

ÖLDÜRÜLEN KIZIN AVUKATININ SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Berfin Yıldız'ın ailesinin avukatının savunması ise dikkat çekti. Avukat savunmasında şunları söyledi: "Olay günü hava sıcaklığı eksi 22 dereceydi. Sanık, Berfin Yıldız'ı ormanlık alana götürdüğü sırada üşüdüğü için üzerindeki montu vermiştir. Sanık, olayı gerçekleştirdikten sonra ambulansı aramıştır. Ayrıca sanık, Berfin Yıldız ile aynı yatakta yakaladığı Aziz Başaran konusunda da, evden çıktığı sırada ev sahibine de "İçeride yaralı var, onunla ilgilen" diyerek Başaran'ı ölüme terk etmemiştir" ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan Cihat Kaycı ise, "Ben bu olayı tasarlayarak yapmadım. Allah benim yaşadığımı kimseye yaşatmasın. Ben böyle olmasını istemiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

45 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanığa bu suçtan iyi hal indirimi de uygulayarak 25 yıl, diğer suçlardan ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Böylece Cihat Kaycı hakkında toplam 45 yıl hapis cezası verilmesine karar verildi.
 

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