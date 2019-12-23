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Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı!

Türkiye'yi kaosa sürükleyen çok sayıda katliam saldırısında kullanılan bombaları taşıyan örgüt üyelerinden ikisi baba oğul çıktı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 11:27
Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı!

Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı!


İstanbul Beşiktaş'ta polise yönelik katliam saldırısını düzenleyen PKK'lı teröristlere bombaları taşıyan örgün üyelerinde aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı. Örgütün patlayıcıları saklama ve taşımakla görevlendirdiği ekibe yönelik teknik takip ve istihbarat çalışmasının aylarca sürdüğü ortaya çıktı. PKK'lı katillerin lojistik ihtiyacını karşılayan 21 kişiden ikisi baba oğul çıktı. 


Terör örgütü PKK'nın bombalı eylem düzenleyeceği şehirlere patlayıcıları götürdüğü tespit edilen işbirlikçi ağı çökertildi. Diyarbakır'da yüklü miktarda patlayıcıların ele geçirildiği iki operasyonda yakalanıp tutuklanan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E.'nin, 3 yıl önce İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen iki bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıları, Karacadağ bölgesinden İstanbul'a götürdükleri ortaya çıktı.


Diyarbakır'da istihbarat birimlerince uzun süren takibin ardından Bağlar, Kayapınar ve Çınar ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ bölgesinde 8-12 Aralık'ta düzenlenen 2 operasyonda terör örgütü PKK'nın sansasyonel eylemlerde kullanacağı 371 kilo 475 gram patlayıcı ile 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.


44 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI

Edinilen ilk bilgilere göre operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i mahkemece tutuklandı. Operasyon ve yakalanan kişilerle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonla, örgütün patlayıcılarını bombalı eylem düzenlenecek şehirlere taşıyan ağ da çökertti. Çökertilen işbirlikçi ağının, Türkiye'nin değişik yerlerinde düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili bağlantıları da araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ'A PATLAYICILARI BABA-OĞUL GÖTÜRMÜŞ

Diyarbakır'da düzenlenen 2 operasyonda, 10 Aralık 2016'da İstanbul'da Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşması için Vodafone Park Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yönelik 39'u polis, 47 kişinin şehit olduğu 2 bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıları, Karacadağ bölgesinden alıp, İstanbul'a götürenler de güvenlik güçlerinin çalışmasıyla ortaya çıktı.


Yapılan istihbari çalışmayla Karacadağ bölgesinde gömülü patlayıcıları İstanbul'a götüren kişilerin, Diyarbakır'daki operasyonda tutuklanan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E. olduğu belirlendi.

ÖRGÜTÜN PATLAYICI SEVK AĞI

Güvenlik güçleri, örgüt bünyesinde çalışan sevk ağının, Suriye ve Irak'tan yurda sokulan patlayıcıları, Karacadağ bölgesinde toprağa gömüp bekleterek, eylem talimatı geldikten sonra saldırının düzenleneceği kente götürdüğü saptandı. Patlayıcı sevk ağının, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 4 milyon TL ödülle 'kırmızı' kategoride aranırken, Diyarbakır'da 19 Temmuz'da düzenlenen hava destekli operasyonda öldürülen 5 teröristten örgütün sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu 'Erhan Garzan Porsipi' kod adlı İshak Özçaktu'ya bağlı çalıştıkları da belirlendi.

KANLI SALDIRILARI ORGANİZE ETMİŞTİ

Etkisiz hale getirilen İshak Özçaktu'nun, 10 Ağustos 2015'te İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokakta Genelkurmay servis araçlarına, 12 Mayıs 2016'da İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracına, 07 Haziran 2016'da İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet servis araçlarına, 25 Ekim 2016'da Antalya ATSO binasına, 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine ve 17 Aralık 2016'da Kayseri'de askeri servis aracına yönelik saldırıların talimatını verip, organize ettiği tespit edilmişti.

SOYLU AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özçaktu etkisiz hale getirildiğini duyururken, "Porsipi, bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul, hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı. Şükürler olsun, bu olmadan gitseydim gözüm açık giderdim" açıklamasını yapmıştı.

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