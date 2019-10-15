Birgül Bilal cinayeti, Alsancak'ta eski sevgili pompalı tüfekle dehşet saçtı

İzmir güne vahşi bir cinayet haberi ile girdi. İzmir'in Konak ilçesinde eski sevgili dehşet saçtı. İ.Ç., güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal ile kardeşi Songül'ü iş yeri önünde pompalı tüfekle vurdu. İ.Ç. ardından aynı tüfekle intihar etti. Korkunç olayda başından vurulan Birgül Bilal olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi hastanede tedavi altına alındı.

POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Olay, sabah saatlerinde, Alsancak semti 1420 Sokak'ta meydana geldi. Konak'ta güzellik salonu işleten Birgül Bilal, sabah iş yerine geldiğinde, dükkanın önünde bekleyen eski sevgilisi İ.Ç. ile karşılaştı. Burada Birgül Bilal ve İ.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ç., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, Birgül Bilal'i başından vurdu. Bilal'in kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan İ.Ç., silahı başına dayayıp tetiği çekti.

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Birgül Bilal ile İ.Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Songül Bilal ise, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Katil zanlısının Birgül Bilal'i bir süredir rahatsız ettiği, savcılığa şikayet edeceğini söylemesi üzerine öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.