Bisikletli kuyumcu soyguncuları vurularak yakalandı

Acemi kuyumcu soyguncuları, ilk işlerinde kıs kıvrak yakalandı. Bisikletle kuyumcu soymaya kalkan iki kafadardan biri yaralı diğeri ise iş yeri sahibi tarafından dükkana kilitlenerek polise teslim edildi.

Konya’daki ilginç kuyumcu soygunu kentin merkez Selçuklu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye iş yerine bisikletle gelen 19 yaşındaki Ahmet T. ile aynı yaştaki arkadaşı Mustafa H., pompalı tüfekle iş yeri sahibi 55 yaşındaki Abdullah Koyuncu'yu tehdit edip altınları yanlarında getirdikleri çantaya doldurmasını istedi.

Ediniler bilgilere göre, bu sırada kuyumcunun ağır hareketleri nedeni ile panikleyen 2 soyguncu altınları çantaya kendileri doldurmaya başladı. 2 zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanan iş yeri sahibi çekmecedeki tabancayı çıkartarak elinde pompalı tüfek olan soygunculardan Mustafa H.’yi bacağından vurdu.

19 yaşındaki gencin yere düşmesiyle Ahmet T.’nin de kaçmasına izin vermeyen iş yeri sahibi polisi aradı. Bacağından yaralanan Mustafa H., olay yerine çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer şüpheli Ahmet T. ise gözaltına alındı.

