Büyükçekmece Gölü'nde kırmızı alårm | Su seviyesi hızla azalıyor
Marmara ve Trakya Bölgesi'nin en önemli tatlı su havzalarından biri olan Büyükçekmece Gölü, neredeyse çeyrek asırdır devam eden aşırı su kullanımı, kirlilik, ve bilimsellikten uzak su yolları nedeniyle tarihin en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.
İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü’nün su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği alan havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü’nün ayakları da ortaya çıktı. Ayrıca suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü.
"BU GÖL ÖNCEDEN DAHA DOLUYDU, SICAKLARDAN BAYA İÇERİ ÇEKİLDİ"
Suların çekilme nedenini iklim değişikliğine bağlayan Bayram Dere, “Daha önceden de geliyordum buraya. Aslında bu göl önceden daha doluydu. Sıcaklardan baya içeri çekildi. Ölen balıklar bile oldu. Hatta hepsi karada kaldı. Bence iklim değişikliğinden dolayı bu hale geldi” diye konuştu.
"GEÇENLERDE YAĞIŞLA BERABER OLUŞAN HORTUMDA SULAR ÇEKİLDİ"
Suların çekilmesinden dolayı endişelenen Fikret Arıer, “Gölün doluluk oranı çok yüksekti. Köyümüzün girişinde bir köprü var, sular oraya kadar geliyordu. Geçenlerde yağışla beraber oluşan hortumda sular baya çekildi. Aşağı yukarı 200 metre sular çekilmiş durumda. Endişeliyiz umarım bir an önce bir şeyler yaparlar” şeklinde konuştu.