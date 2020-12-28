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Cansu Karcı'nın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve aynı otelin genel müdürü ile birlikte aynı evde yaşayan Cansu Karcı'nın gizemli ölümüne savcılık el koydu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 11:24
Cansu Karcı'nın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Cansu Karcı'nın ölümü | Cinayet mi? İntihar


Antalya'da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cansu Karcı adlı genç kız, sevgilisinni evinde iple asılı olarak bulundu. Ölüm nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi Cansu Karcı (26), aynı otelin genel müdürü olan sevgilisi tarafından evin banyosunda boynundan iple asılı halde ölü bulundu.

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cansu Karcı ve aynı otelde genel müdür olarak çalışan ve birlikte yaşadığı iddia edilen sevgilisi S.B., dün koronavirüs kısıtlaması nedeniyle evden çıkmadı. İddiaya göre. S.B., saat 21.00 sıralarında Cansu Karcı'dan ses gelmemesi üzerine evin odalarına baktı. S.B., Cansu Karcı'yi banyoda, iple boynundan asılı halde buldu.

S.B.'nin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Cansu Karcı'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Cansu Karcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cansu K.'nin sevgilisi S.B. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 28.12.2020 12:34
Anahtar Kelimeler:
İntiharCinayetAntalyaManavgatCansu Karcı
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