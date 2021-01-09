Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çayırova'da lüks ciple dehşet saçan adam karısını öldürmek istemiş

Kocaeli Çayırova ilçesi yakınlarında bir dinlenme tesislerinde önceki gün meydana gelen facianın nedeni karı - koca kavgası çıktı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:05
Çayırova'da lüks ciple dehşet saçan adam karısını öldürmek istemiş

Çayırova'da lüks ciple dehşet saçan adam karısını öldürmek istemiş

Eşler arasındaki kavga Kocaevli Çayırova'da bir kişinin ölümüne ikisi ağır 8 kişinin feci şekilde yaralanmasına neden oldu. Karısını öldürmeyi göze alan bir adamın kullandığı cip, TEM Otoyolu üstünde dinlenme tesislerine girdi. Kaza öncesi "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek bağıran Naci Ak adlı şahıs, eşini öldürmeyi başaramayınca elindeki bıçakla boğazını kesmeye kalktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde yanındaki eşiyle tartışan Naci Ak, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağırarak kullandığı ciple dinlenme tesisine dalıp, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu’nda dün sabah saatlerinde kullandığı 65 NV 246 plakalı ciple Ankara yönüne giden Naci Ak ile yanındaki eşi Semra Ak arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağıran Ak, kullandığı ciple hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine daldı. Cip, park halindeki 41 AAV 013, 34 RG 5360 ve 34 DEE 916 plakalı araçlar ile yayalara çarparak durdu.

Ortalık savaş alanına dönerken, cipten inen Naci Ak, bıçakla boğazını keserek kendisine zarar verdi. Bu sırada durumu fark eden tesis çalışanları, Naci Ak'a müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki 34 DEE 916 plakalı otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı. 

Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var
Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var
Çayırova'da fabrika yangını,  Ölenler kaçak işçi çıktı 
Çayırova'da fabrika yangını,  Ölenler kaçak işçi çıktı 
Çayırova'da fabrika yangınında 4 kişi can verdi
Çayırova'da fabrika yangınında 4 kişi can verdi
Kocaeli Çayırova'da iş merkezinde el bombası bulundu
Kocaeli Çayırova'da iş merkezinde el bombası bulundu
Viyadük'ten uçan kimyasal madde yüklü tanker patladı
Viyadük'ten uçan kimyasal madde yüklü tanker patladı
Çayırova'da 8 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Çayırova'da 8 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Çaylırova'daki Arçelik Fabrikası'nda işçi eylemi
Çaylırova'daki Arçelik Fabrikası'nda işçi eylemi
Gebze- Darıca- Çayıova hattına hafif raylı sistem hazırlığı
Gebze- Darıca- Çayıova hattına hafif raylı sistem hazırlığı
Anahtar Kelimeler:
ÇayırovaLüks Cip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var
Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var
22 yıl ceza alan istismarcı, davacı aileyi ölümle tehdit ediyor
22 yıl ceza alan istismarcı, davacı aileyi ölümle tehdit ediyor
Sevgi Tekin Cinayeti | Katil tehdit ederek kaçmış
Sevgi Tekin Cinayeti | Katil tehdit ederek kaçmış
Deniz Büçkün'ün ölümü | Üniversiteli genç kız arkadaş kurbanı oldu
Deniz Büçkün'ün ölümü | Üniversiteli genç kız arkadaş kurbanı oldu
Elazığ'da feci kaza, 4 ölü var
Elazığ'da feci kaza, 4 ölü var
Aslıhan Dal cinayeti | Katilden'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması
Aslıhan Dal cinayeti | Katilden'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması
Duygu Çelikten cinayeti | Katilinden tüyler ürperten itiraf
Duygu Çelikten cinayeti | Katilinden tüyler ürperten itiraf
Zeki Tanyeri'nin kaçırılma planını polis bozdu
Zeki Tanyeri'nin kaçırılma planını polis bozdu
Lüks cip hırsızı, kadın kılığında yakalandı
Lüks cip hırsızı, kadın kılığında yakalandı
Pınar Gültekin cinayeti | Katil akıllı çıktı
Pınar Gültekin cinayeti | Katil akıllı çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim