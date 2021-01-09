Çayırova'da lüks ciple dehşet saçan adam karısını öldürmek istemiş

Eşler arasındaki kavga Kocaevli Çayırova'da bir kişinin ölümüne ikisi ağır 8 kişinin feci şekilde yaralanmasına neden oldu. Karısını öldürmeyi göze alan bir adamın kullandığı cip, TEM Otoyolu üstünde dinlenme tesislerine girdi. Kaza öncesi "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek bağıran Naci Ak adlı şahıs, eşini öldürmeyi başaramayınca elindeki bıçakla boğazını kesmeye kalktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde yanındaki eşiyle tartışan Naci Ak, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağırarak kullandığı ciple dinlenme tesisine dalıp, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu’nda dün sabah saatlerinde kullandığı 65 NV 246 plakalı ciple Ankara yönüne giden Naci Ak ile yanındaki eşiarasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağıran Ak, kullandığı ciple hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine daldı. Cip, park halindekiveplakalı araçlar ile yayalara çarparak durdu.

Ortalık savaş alanına dönerken, cipten inen Naci Ak, bıçakla boğazını keserek kendisine zarar verdi. Bu sırada durumu fark eden tesis çalışanları, Naci Ak'a müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki 34 DEE 916 plakalı otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.