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Çocuk kaçırma iddiası ortalığı karıştırdı

Kocaeli'de küçük yaşta kız çocuğunu kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı, iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahal etti

13 Aralık 2021 Pazartesi 23:10
Çocuk kaçırma iddiası ortalığı karıştırdı

Çocuk kaçırma iddiası ortalığı karıştırdı


Kocaeli'nin Körfez ilçesinde küçük kız çocuğunun 4 gündür alıkonulduğu iddiası ortalığı birbirine kattı. İki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iki evin camları ve kapıları kırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yaşının küçük olduğu öğrenilen kız çocuğunun 4 gün önce kaçırılarak alıkoyulduğunu ileri süren aile, kızlarının olduğunu düşündükleri evleri bastı. Ellerindeki sopalarla eve zorla girmeye çalışan şahıslar, iki evin camlarını ve kapılarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahallede uzun süre kargaşa yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunarak grupları ayırdı. Olaya karışan iki gruptaki kişiler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Evinin camı kırılan Zarife Demirtoz, “Kızı istediler ancak kızı vermediler. Kaçırılan kızı benim ve ağabeyimin evinde sanıyorlar ancak kız yurtta kalıyor. Kızın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ben kendilerinden şikayetçiyim, ağabeyimin kapısını, benim de camımı kırdılar” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Son Dakika HaberKocaeli
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