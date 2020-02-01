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Çumra'da yasak aşk cinayeti | Kan donduran ifadeler

Konya'nın Çumra ilçesinde tuvalet içinde işlenen cinayetin altından aylardır süren tehdit, şantaj ve silahlı istismar çıktı. Genç kadının anlattıkları tüyler ürpertiyor.

01 Şubat 2020 Cumartesi 13:16
Çumra'da yasak aşk cinayeti | Kan donduran ifadeler

Çumra'da yasak aşk cinayeti | Kan donduran ifadeler

Elinde bıçak ve silahma aylardır Sadık Akman'ın taciz ve istismarına uğrayan evli ve iki çocuk annesi Saliha Ö., tecavüzcüsünü şehir merkezinde bir tuvaletin içinde tabancayla vurarak öldürdü. Şantaj ve tehditle aylardır tecavüze uğradığını söyleyen talihsiz kadın, Sadık Akman'ın kendisini elde etmek için silah tehdidiyle uygunsuz görüntülerini çektiğini belirterek "Bu görüntüleri kocama göstermekle tehdit ederek şantaj yapıyordu dedi.

Konya'nın Çumra ilçesinde Sadık Akman'ı tabancayla vurarak öldüren Saliha Ö. adlı genç kadın çıkarıldığı ilk duruşmanın ardından tutuklandı. Sadık Akman'ın evli ve çocuğu olan bir akrabasının sevgilisi olduğunu öne süren genç kadın ifadesinde, "8 ay boyunca beni rahatsız etti. İlişkimiz olduğunu kocama söylerim demekle tehdit etti. Silahı kafama dayayıp, bir kez de boğazıma bıçak dayayıp ilişkiye girdi. Görüntülü görüşmemizde beni yine kocamla tehdit edip zorla soyundurdu. Sonra bu görüntülerle bana şantaj yapıp onunla ilişkiye girmem için zorladı" diyerek kendini savundu.


Konya'nın Çumra ilçesinde Sadık Akman'ı (34) tabancayla vurarak öldüren Saliha Ö. (26) tutuklandı.

8 yıllık evli Saliha Ö., Sadık Akman adlı şantajcıyı İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki tuvalette tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Cinayet zanlısı Saliha Ö., ifadesinde öldürdüğü Sadık Akman'nın evli ve çocuğu olan bir akrabasının sevgilisi olduğunu ve kendisiyle bu sayede tanıştığını söyledi. Bir süre sonra Sadık Akman'nın kendisini arayıp birlikte olmak istediğini, reddetmesine rağmen 8 ay boyunca rahatsız ettiğini anlattı.

'KAFAMA SİLAH DAYAYIP İLİŞKİYE GİRDİ'

Durumu anlattığı eşinin Sadık Akman'ı arayıp küfür ettiğini, vurmak için yola çıktığında ise kayınpederi tarafından son anda durdurulduğunu ifade eden Saliha Ö., "Bir süre sonra çocuğumu götürdüğüm hastanede karşılaştığım Sadık, kocama ilişkimiz olduğunu söyleyeceğini belirtip beni tehdit etti. Geçen yaz olayın gerçekleştiği tuvalette görüştük. Silahı kafama dayayıp, ilişkiye girdi. Bu şekilde 3 kez ilişkiye girdim. Birinde de boğazıma bıçak dayadı. Her seferinde peşimi bırakması için konuşmak ve telefonunu geri vermek amacıyla gidiyordum. Görüntülü görüşmemizde beni yine kocamla tehdit edip zorla soyundurdu. Sonra bu görüntülerle bana şantaj yapıp onunla ilişkiye girmem için zorladı" dedi.

'ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİMLE TEHDİT ETTİ'

Defalarca ayrılmak istediğini belirten Saliha Ö., , olay gününü ise şöyle anlattı: "Olay günü her zaman buluştuğumuz tuvalette görüştük. Sadık yine yaptığımız görüşmeleri eşim ve aileme göstermekle tehdit etti. Çantamdaki silahı çıkarıp, gösterdim. Sadık, 'Oyuncak silah mı getirdin?' dedi. Bunun üzerine boşluğa bir el ateş ettim. Sadık üzerime atladı, sol kolumu tuttu ve sağ elimdeki silahı almaya çalıştı. Elim tetiğe bastı. Gözlerimi kapattım, benimle boğuşmaya devam ediyordu. Bir veya iki kez daha sıktım. Silahı elimden alıp, beni vurur diye tekrar ateş ettim. Silah tutukluk yaptı, sonra Sadık üzerime doğru düştü."

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