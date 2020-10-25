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Damatlar ikiz, gelinler ikiz tek düğünde evlendigiz

Elinde cep telefonuyla bir mekanda genç kızların gizli görüntülerini çeken tacizci, durumu farkeden esnafın beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

25 Ekim 2020 Pazar 13:56
Damatlar ikiz, gelinler ikiz tek düğünde evlendigiz

Gizli çekim yapan tacizciye sopayla meydan dayağı


Yollarda, parklarda, toplu taşıla araçlarında ellerinde cep telefonlarıyla vatandaşları özellikle de genç kızları taciz edercesine gizli çekim yapanlar bu haber sizin için. Bir kafeteryada çekim yaparken yakalanan tacizci adeta meydan dayağı yedi, İşte o haberin detayları.


İstanbul Bağcılar'da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti.

Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı dövdü.

Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son Güncelleme: 25.10.2020 15:10
Anahtar Kelimeler:
Gizli çekim
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